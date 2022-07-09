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Son Dakika: Galatasaray'da Pedro ve Umut Bozok transferlerinden sürpriz engel!

#Transfer#Galatasaray#Pedro
Son Dakika: Galatasarayda Pedro ve Umut Bozok transferlerinden sürpriz engel

Sarı kırmızılılar Joao Pedro ve Cagliari ile anlaşmıştı ancak futbolcunun menajeri 700 bin Euro’luk komisyonunu 2.6 milyon Euro’ya çıkardı. Umut Bozok da önce 1.5 milyon Euro olan maaş isteğini 2 milyon Euro’ya yükseltti.

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Galatasaray, Joao Pedro ve kulübü Cagliari ile el sıkıştı ama transfere menajer engel oldu.

30 yaşındaki futbolcu ile 2.2 milyon Euro maaş ücret karşılığında 3 yıllığına anlaşmaya varıldı. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur daha sonra Cagliari ile 4.2 milyon Euro’da anlaştı.

Devamında 700 bin Euro menajerlik komisyonu alacak olan Pedro’nun temsilcisi 2.6 milyon Euro talep etti. Timur, “Bu doğru ve etik değil. Kabul ediyorsanız daha önce anlaştığımız rakamı ödeyeceğiz” diyerek masadan kalktı. “Galatasaraylıyım” diyen ve Kasınpaşa’dan 250 bin Euro alan Umut Bozok’un da 1.5 milyon Euro’dan 2 milyon Euro’ya çıkması tepki çekti.

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#Transfer#Galatasaray#Pedro

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