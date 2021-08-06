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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Patrick van Aanholt hazır görünmedi

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Son Dakika: Galatasaray'da Patrick van Aanholt hazır görünmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takıma yeni katılan oyuncularına St. Johnstone karşısında şans verdi.

Sağ bekte Sacha Boey çok istekliydi, futbolunu golle süsledi, 90 dakikada sahada kaldı.

Sol bekte Patrick van Aanholt, fiziksek olarak hazır görünmedi ve 48'de yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

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Berkan Kutlu ise iyi mücadele etti ancak sarı kırmızılılara ısınma için zamana ihtiyacı olduğu gerçeği İskoç temsilcisi karşısında ortaya çıktı.

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Son Dakika: Galatasarayda Patrick van Aanholt hazır görünmedi

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