Son Dakika: Galatasaray'da Patrick van Aanholt hazır görünmedi

Sağ bekte Sacha Boey çok istekliydi, futbolunu golle süsledi, 90 dakikada sahada kaldı.

Sol bekte Patrick van Aanholt, fiziksek olarak hazır görünmedi ve 48'de yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

Berkan Kutlu ise iyi mücadele etti ancak sarı kırmızılılara ısınma için zamana ihtiyacı olduğu gerçeği İskoç temsilcisi karşısında ortaya çıktı.

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