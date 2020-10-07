Son Dakika | Galatasaray'da Ozornwafor'a lisans çıkmayacak!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fernando Muslera'yı Valentine Ozornwafor'a tercih etti ve Uruguaylı eldivenin lisansını çıkması için Nijeryalı stoperin lisansı devre dışı bırakılacak.
Transfer sezonunun bitmesinin ardından Süper Lig kulüplerinin, 48 saat içerisinde kesin kadrolarını TFF’ye bildirmesi gerekiyor.
Galatasaray dün Valentine Ozornwafor’un lisansını çıkarıp, toplam yabancı sayısı 15’e çıkınca Fernando Muslera’yı devre dışı bırakmıştı.
Fakat sonradan Muslera’nın da lisansı çıkarıldı. Fatih Terim’in, 15 yabancıyı 14’e indirmek için son gün olan bugün (saat 23.59’a kadar), tercihini Ozornwafor’u dışarıda bırakarak kullanacağı öğrenildi. (Fanatik)
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