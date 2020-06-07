Son Dakika | Galatasaray'da orta sahayı stoperler belirleyecek!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig’in başlamasına artık sayılı günler kalırken, Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Marcao’nun yerine stoperde kimi oynatacağı sorusunun yanıtını arıyor! Tecrübeli teknik adam bu mevkide şans verdiği oyuncuların performansına göre seçim yapacak ve takımın kurgusunu belirleyecek. Terim bu mevkide öncelikli olarak taktik antrenmanlarda asıl bölgeleri stoper olan Ahmet Çalık ile 18 yaşındaki Emin Bayram’a şans veriyor.

DERBİDEN SONRA İLK KEZ

Ancak sezon boyu düzenli forma giyemeyen ikili sınıfta kalırsa, Belhanda’ya şans doğacak ve orta saha kurgusu da değişecek. Çünkü bu ikili formayı kapamazsa Donk’un partneri Lemina olacak.

Başarılı oyuncusunu orta sahadan stopere çekecek olan Terim de Galatasaray’ın orta saha merkezindeki kurguyu değiştirecek. Lemina’nın stopere çekilmesi ile birlikte barı kırmızılı takımın orta saha hattında A planı BelhandaSeri-Ömer Bayram üçlüsünden oluşacak.

Kanatlarda Feghouli ile Onyekuru’ya görev verecek olan Terim, Lemina’yı stopere çekerse son olarak Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de şans verdiği Belhanda’ya yeniden forma verecek.

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