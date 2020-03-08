Son Dakika | Galatasaray'da Onyekuru'dan penaltı itirafı: "Rakip faul yoktu dedi"

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Henry Onyekuru, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Henry Onyekuru'nun açıklamaları;

Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu bile faul olmadığını söylerken hakemin penaltı kararı vermesi çok garibime gitti. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan.

DERBİ ZOR GEÇECEKTİR

Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz.

Ömer Bayram ise "Son haftalara bakarak, belki ufak düşüşümüz oldu. Topun kontrolü bizdeydi ama sonunu getiremedik, üçüncü bölgede sonuçlandıramadık. Devam edeceğiz, devre arasından sonra iyi bir oyun sergilemeye başladık. Beşiktaş derbisi var, aynı şekilde devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.





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