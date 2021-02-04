Son Dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alındı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi. Galatasaray’ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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