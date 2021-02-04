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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alındı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alındı

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Galatasaray'da, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Norveçli defans oyuncusunun sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirilen A takım listesinde bulunmadığı belirtildi. Galatasaray’ın kadrosunda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildiği ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Son Dakika: Galatasarayda Omar Elabdellaouinin lisansı askıya alındı

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