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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin de lisansı çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 08.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin de lisansı çıktı!

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Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin de lisansı çıktı!
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Galatasaray'da yeni transfer Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıktı.

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz günlerde yeni transfeler Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve Fatih Öztürk'e lisans çıktığını açıklamıştı.

Dört futbolcunun ardından bu kez de Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkartıldı.

Galatasaray'da yeni transferlerden henüz sadece Kerem Aktürkoğlu'nun lisansı çıkmadı.

Son Dakika | Galatasarayda Omar Elabdellaouinin de lisansı çıktı

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