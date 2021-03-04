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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den sevindiren paylaşım!
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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den sevindiren paylaşım!

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Yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui, yaptığı paylaşımla toplu antrenmanlara başladığını belirtti.

Bir salonda antrenman yaptığı videoları paylaşan Omar, şu ifadeleri kullandı: Çok iyi hissediyorum. Her şey doğru ilerliyor. Yeniden antrenman yapıp ve topla çalışabilmek için mutluyum. Önümde daha çok yolun olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve iyi dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Sizlerden gelen mesajlar ve duaların anlamı benim için çok büyük.

Son dakika: Galatasarayda Omar Elabdellaouiden sevindiren paylaşım

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