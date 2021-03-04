Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den sevindiren paylaşım!

Bir salonda antrenman yaptığı videoları paylaşan Omar, şu ifadeleri kullandı: Çok iyi hissediyorum. Her şey doğru ilerliyor. Yeniden antrenman yapıp ve topla çalışabilmek için mutluyum. Önümde daha çok yolun olduğu söyleniyor. Daha güçlü ve iyi dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Sizlerden gelen mesajlar ve duaların anlamı benim için çok büyük.

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