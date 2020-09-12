Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den maç sonu itiraf!

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM'

Galatasaray'da kendisini iyi hissettiğini dile getiren Omar, "Galatasaray'da herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ben bir takım oyuncusuyum" dedi.

'OFANSA ÇIKMAYI SEVEN BİR BEKİM'

Omar sözlerini, "Ofansa çıkmayı seven bir bekim. O yüzden her iki görevi de yerine getirmeye çalışıyorum." ifadeleriyle tamamladı.