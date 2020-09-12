MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den maç sonu itiraf!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den maç sonu itiraf!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.09.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den maç sonu itiraf!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'den maç sonu itiraf!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın yeni sağ beki Omar Elabdellaoui, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'ADAPTASYON SORUNU YAŞAMADIM'

Galatasaray'da kendisini iyi hissettiğini dile getiren Omar, "Galatasaray'da herhangi bir adaptasyon sorunu yaşamadım, kendimi çok iyi hissediyorum. Ben bir takım oyuncusuyum" dedi.

'OFANSA ÇIKMAYI SEVEN BİR BEKİM'

Omar sözlerini, "Ofansa çıkmayı seven bir bekim. O yüzden her iki görevi de yerine getirmeye çalışıyorum." ifadeleriyle tamamladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle