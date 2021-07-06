Son Dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui sevinci! Uzun zaman sonra ilk kez...

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra beşe iki dar alanda pas ve top kapma oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde altıya altı dar alan oyunları üzerinde duruldu.

Antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından tamamlandı.

Mostafa Mohamed, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Operasyonel süreçleri önümüzdeki dönemde devam edecek olan Omar Elabdellaoui, bugün ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Fatih Terim, antrenman öncesi tüm takıma oyuncumuzu bir kez daha takdim ederken Omar için bir konuşma yaptı.

"OMAR, BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİ"

Omar'ın talihsiz kazanın ardından büyük aşama kaydettiğini belirten Terim, "Omar o günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme isteğiyle çok büyük aşama kaydetti. Omar'ı ilk günkü gibi aramızda görmek hepimizin en büyük dileği..." ifadelerini kullandı.

"VERİLEN DESTEĞİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM"

Camianın büyük desteğini aldığını belirten Omar Elabdellaoui ise "Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia, bütün herkes, arkadaşlarım yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım." diye konuştu.

Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz, sağlık ekibinin kontrolünde rehabilitasyon süreçlerine devam etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.