Son Dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Kulüpten ilk açıklama geldi: "Hayati tehlikesi yok"

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında elinde havai fişek patlaması nedeniyle yaralandı.

Patlamada elinden ve yüzünden yaralanan Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui, hastanede kaldırıldı.

Derhal tedavi altına alınan yıldız futbolcuda görme kaybı olabileceği, doktorların bu kaybı en aza indirmeye çalıştığı öğrenildi.

Galatasaray’ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim ve Arda Turan, Elabdellaoui’yi ziyaret etmek üzere hastaneye geldi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan rahatlatan bir açıklama geldi.

Norveçli futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, "Omar’ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk müdahalesi yapıldı, uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haber doğru değil. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok. Bir gelişme oldukça sağlıklı bilgi vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

Omar Elabdellaoui kimdir?

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi.

2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı.

Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı.

OLIMPIAKOS'LA 3 YIL

Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.

Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı.

SEZON BAŞINDA G.SARAY'A TRANSFER OLDU

Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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