Son dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui gelişmesi! Florya'da sevindiren fotoğraf...

Spor Arena Detay - Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden yeni sezon çalışmalarına bugün Omar Elabdellaoui de katıldı. Yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken elinde havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Omar Elabdellaoui, ilk kez bireysel antrenman yapmak içn Florya'ya geldi.

GÖZÜNDEKİ BANT DİKKAT ÇEKTİ

Florya'da bireysel çalışmalara başlayan Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray tarafından paylaşılan fotoğrafında sağ gözünde bant olması dikkat çekti.

Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui’nin operasyonel süreçleri devam edecek.

6 AY SONRA FLORYA'DA ANTRENMANA ÇIKTI

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonrası sağlığına kavuştuktan sonra Nisan ayının ortasında Florya'da Fatih Terim ve takım arkadaşlarını ziyaret etmişti.

29 yaşındaki sağ bek, 6 ay sonra Florya'da antrenmana çıkmış oldu.

20 GÜN HASTANEDE YATTI

Geçirdiği şanssız kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve gözünden bir dizi operasyon geçiren Norveçli futbolcu, 20 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Norveçli futbolcu Mayıs ayına kadar gözünden operasyon geçirmeye devam etmişti.

TEDAVİSİ DEVAM ETTİ

Hastaneden ayrıldıktan sonra gözüyle ilgili tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, ülkesi Norveç'e gitmiş ve tedavisine orada devam etmişti. Omar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda salonda bireysel çalışmalar yaptığını ifade etmişti.

GALATASARAY SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALMIŞTI

Galatasaray, Norveçli sağ bekin sözleşmesi, geçen sezonun devre arasında askıya alınmıştı.

SAĞ BEK TRANSFERİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Omar Elabdellaoui'nin bireysel çalışmalarına başlaması, Galatasaray'ın transfer çalışmalarındaki yol haritası için de belirleyici olması bekleniyor.

Sahalara tam dönüş tarihi belli olmamasına karşın sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Omar ve DeAndre Yedlin olmak üzere iki sağ bek yer alıyor. Omar Elabdellaoui'nin yeni sezona yetişmesi halinde sağ bek transferi için nasıl bir plan yapılacağı merak ediliyor.

LİSTEDE 4 İSİM VAR

Sarı-kırmızılı kulübün sağ bek transferi için listesinde 4 ismin yer aldığı belirtiliyor. Yönetim, Udinese'de forma giyen Danimarkalı Jens Stryger Larsen için girişimde bulunmuştu.

Bursaspor’un 21 yaşındaki İsmail Çokçalış’ın da listede olduğu biliniyor. Ayrıca Napoli'den Mario Rui ve sağ bekte görev yapabilen Kaan Ayhan da gündeme gelmişti.

İŞTE OMAR'IN YÜREK BURKAN HİKAYESİ: Down Sendromlu çocuğun kahraman babası

Omar Elabdellaoui, Kasım 2019'da Olympiakos'ta forma giydiği dönemde ülkesinin TV2 isimli basın kuruluşundan Daniel Sannum Lauten ve Trine Melheim Naess'e Atina'daki evinin kapılarını açmış ve özel hayatının ve futbolculuk kariyerinin bilinmeyen yönlerini anlatmıştı.

Fas'tan Norveç'e göç eden bir ailenin Norveç'in başkenti Oslo'nun Sagene isimli mahallesinde doğan bir çocuğu olan Omar, 16 yaşında yine Oslo'nun Skeid takımında futbola başladı. 3. ligde mücadele eden takımında dikkatleri çeken genç Omar, 2008 yılında Manchester City altyapısına transfer oldu ve profesyonel futbolculuk yolculuğu bu şekilde başladı.

FUTBOLDAN AYRI GEÇEN BİR YIL

Omar, Manchester City altyapısında geçirdiği iki buçuk yılın ardından ülkesinin Stromsgodset takımına kiralandı. Burada henüz 8 maça çıkmıştı ki ayağı kırıldı. Yaklaşık bir yıl futboldan uzak kalan genç futbolcu, Manchester City'ye geri dönüp rehabilitasyonunu tamamladı. City'de göze girmeyi başaramayan Omar sırasıyla Feyenoord, Braunshweig'a birer yıl kiralık gitti. 2013 yazında Bundesliga 2 ekibi Braunshweig, Omar'ın bonservisini 500 bin Euro karşılığında Manchester City'den aldı. Braunshweig'da bir sezon oynayan Omar, 2014 yazında 400 bin Euro karşılığında Yunanistan devi Olympiakos'a transfer oldu.

DOWN SENDROMLU ÇOCUĞUNUN DOĞUMU

Olympiakos'ta forma giyerken eşinin hamilelik haberiyle sevinçten havalara uçan Omar Elabdellaoui, doğuma kısa bir süre kala ilk çocuklarının down sendromlu olduğu haberini almış.

Omar, İbrahim adını verdikleri ilk çocuğunun doğum sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"Genç bir çifttik ve çok korkmuştuk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu hastalıkla ilgili bulabildiğim bütün kitapları okudum. Böylesi özel çocukların bakımı ve yetiştirilmesiyle ilgili her şeye hakimdim doğumdan önce. Hayatım maç, antrenman ve hastane üçgeninde geçiyordu. Deplasmanlara gittiğimizde eve dönmeyi dört gözle bekliyordum. Doğum günü geldiğinde çok heyecanlıydım. Hastanedeki odamıza gittiğimde 'It's a boy' yazan balonu gördüğümde ağladım. Ve sonunda çocuğumuz doğdu. Odasında bu balon ve oyuncan ayılar vardı. O günü asla unutamam."

İbrahim'in doğumunun ardından oğlu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır, down sendromuyla ilgili bütün bilgilere hakim bir baba olduğunu söyleyen Omar, her şeye rağmen hastane sürecinin yaklaşık iki yıl boyunca devam ettiğini anlatıyor: "Ben ve eşim için zorlu zamanlardı. En ufak konuda dahi bilgi sahibi olmamıza rağmen hastaneye gitmemiz gerekiyordu. O zorlu zamanları geride bıraktık. İbrahim bize güç verdi. Biz de onun için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık."

HASTALIĞINDAN UTANMADIM

Röportaj sırasında çocuğuyla oynadığı anların paylaşıldığı yazıda Omar'a 65 bin takipçili(Galatasaray'a transferi sonrası takipçi sayısı 266 bine ulaştı) Instagram hesabından çocuğu ve ailesiyle ilgili paylaşım yapmadığı hatırlatılıyor. Omar bu konuyla ilgili şunları söylüyor: "Oğlumun bu durumunu hiçbir zaman saklamadım. Bize yakın olan insanlar durumu biliyor. Sosyal medyada ise özel hayatımdan paylaşım yapmayı tercih etmiyorum. Bu tamamen benim karakterimle ve seçimimle ilgili. Çocuklarımın yanında olmak, onlara ihtiyaçları olan neyse onu sağlamak benim için en önemli şey."