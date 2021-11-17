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Son Dakika: Galatasaray'da Omar Elabdellaoui belirsizliği!

#Galatasaray#Omar Elabdellaoui#Futbol
Son Dakika: Galatasarayda Omar Elabdellaoui belirsizliği

Geçirdiği operasyonlar sonrası sağ gözü yeniden görmeye başlayan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, Ocak ayında oynamaya başlayacağını açıklamıştı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Norveçli sağ bekten farklı düşünüyor.

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2021 yılına girerken çocukları için havai fişek patlattığı sırada gözünden yaralanan ve o tarihten itibaren sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, önceki gece müjdeli haberi verdi.

Kök hücre ve kornea nakli operasyonları başarılı sonuçlar veren ve sağ gözü tekrar görmeye başlayan 29 yaşındaki savunmacı, ocak ayında sahalara döneceğini açıkladı.

Sabah'ın haberine göre; yeni yıldan itibaren Florya'da takımla çalışmalara başlayacak olan tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılı kulüp henüz karar vermedi.

ALTERNATİFİ HAZIR

Lisansı askıda olan Norveçli sağ bekin durumu yakından gözlenecek. Omar'ın sahalara dönüş sürecinde acele edilmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in de önce oyuncusunun durumunu takip etmeyi istediği öğrenildi.

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'ın elinde iki sağ bek (Sacha Boey ve De- Andre Yedlin) bulunuyor.

Son olarak milli arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında Oğulcan Çağlayan'ı deneyen Terim'in, performansından memnun kaldığı öğrencisini de bu bölgede kullanmayı planladığı ifade edildi.

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#Galatasaray#Omar Elabdellaoui#Futbol

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