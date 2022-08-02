Son dakika: Galatasaray'da Olimpiu Morutan İtalya Serie B ekibine transfer oluyor! Menajeri görüşmeyi doğruladı

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Yeni sezon öncesi Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Olimpiu Morutan için birçok transfer iddiası gündeme gelirken flaş bir gelişme yaşandı.

Geçen sezon başında Romanya'nın FCSB kulübünden yaklaşık 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak özellikle yaşadığı dil problemi nedeniyle takıma bir türlü adapte olamayan Olimpiu Morutan, oynayarak deneyim kazanması için kiralanmak isteniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kiralık olarak gönderilmesine karar verilen oyuncu için Türkiye'den Sivasspor başta olmak üzere Fatih Karagümrük ve Ankaragücü'nün talip olduğu gündeme gelmişti.

"1 SENE DIŞARIDA GİDİP OYNAMASI ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Türkiye'den gelen teklifleri doğrulayan Okan Buruk, Morutan'ın Galatasaray'ın değerli yatırımlarından biri olduğunu vurgularken "Morutan Galatasaray'ın değerli yatırımlarından biri. Bu yatırımı daha değerli hale nasıl getiririz diye düşünüyoruz. Türkiye'den isteyen kulüpler var, menajeri de bazı teklifler getirdi. 1 sene dışarıda gidip oynaması çok daha iyi olacak gibi görünüyor. Yetenekli, çalışkan, iyi karakterli ve düzgün bir insan. Ancak oynayarak patlama yapması gerekiyor" sözleriyle oynayabileceği bir kulüpte gönderilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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"BAŞKANIMIZ TRANSFER İÇİN UĞRAŞIYOR"

Morutan'ı ilgilerinin olduğunu belirten Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Başkanımız uğraşıyor. Olabilirse iyi olur. Verdiğimiz isimlerden bir tanesi. Gerçekten iyi bir oyuncu. Belki istediği şansı orada bulamamıştır. Türkiye’ye uyum sağlayamamıştır. Bizde olabilir. Avrupa kupası da oynayacak. Onun için çok çok önemli. Galatasaray’a çok kuvvetli şekilde geri dönmek isteyecektir. Bizim orası bir fırsat olabilir. Neticede bu Galatasaray’a, Morutan’ın düşüncesine bağlı" açıklamasıyla Rumen oyuncuya talip olduklarını kaydetmişti.

RUMEN BASININDAN İTALYA İDDİASI

Son olarak Rumen basınında çıkan habere göre ise İtalya Serie B takımlarından Pisa Sporting Club, Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Rumen basınında çıkan haberde, Morutan'ın Menajeri Ioan Becali, oyuncunun Pisa'ya kiralanacağını doğruladı.

MENAJERİ DOĞRULADI, İMZA İÇİN GİDİYOR

Olimpiu Morutan'ın bir an önce oynayabileceği bir kulübe imza atması gerektiği belirten Menajer Ioan Becali, Pisa yetkilileriyle son görüşmeleri yapmak için İtalya'ya gittiğini açıkladı.

Rumen basınına transfer hakkında konuşan Becali, "Olimpiu Morutan'ın durumunu çözmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Transfer kiralık olacak. İşler neredeyse sona geldi. Umarım son düzlükte sorun yaşanmaz. Onun oynaması çok önemli. Umarım belgeleri mümkün olduğunca çabuk imzalayabiliriz. Çünkü oyuncunun sakinleşmesi ve nerede oynayacağını bilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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GALATASARAY'DA 3 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Rumen oyuncu, geçen sezon ise sarı-kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev alırken, 3 gol, 5 asist kaydetti.

Olimpiu Morutan, Futbol kariyerinde ise 213 maça çıktı ve 20 gol attı. Genç oyuncu, Romanya A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giymeyi başardı.