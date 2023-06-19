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Son Dakika: Galatasaray'da Okan Kocuk ile yollar ayrıldı

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#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk
Son Dakika: Galatasarayda Okan Kocuk ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 14:23

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Okan Kocuk, sarı kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren kaleci Okan Kocuk, sarı kırmızılı kulübe veda etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından ise, "Galatasaray çatısı altında yaşadığımız tüm başarılardaki katkın ve emeğin için teşekkür ediyoruz Okan. Bundan sonraki geleceğinde ve kariyerinde başarılar diliyoruz!" sözleriyle deneyimli eldivene teşekkür edildi.

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Son Dakika: Galatasarayda Okan Kocuk ile yollar ayrıldı

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#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk

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