Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk’un ‘takviye şart’ dediği 3 bölge

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Bu yaz kadrosuna dokuz yeni futbolcu katan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, 0-0 Trabzonspor karşılaşması sonrası transfer beklentisini bir kez daha dile getirdi. “Takviye istiyoruz. En az 3 transfer için çalışıyoruz” diyen Buruk’un takviye yapılmasını istediği mevkiler ve gerekçeleri şöyle:

1- STOPER: GÜVENiLiR BiR YEDEK OYUNCU YOK

Bu bölgede Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakçı’dan başka gözü kapalı sahaya sürülecek oyuncu yok. Alternatif isim olarak Christian Luyindama görünüyor ancak teknik heyet bu oyuncuya güvenmiyor ve gönderilmesini istiyor. Galatasaray, şartların uygun olması durumunda 2 stoper birden alacak. İlk aday, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan. Sarı kırmızılılar, çok yönlü bir oyuncu olan Kaan’ın transferiyle hem yerli oyuncu sayısını artırmış olacak hem de sağ bek, stoper ve önlibero mevkilerine alternatif kazandırmış olacak.

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2- KANAT: KEREM VE YUNUS ALTERNATİFSİZ KALDI

Gerek sağ gerekse sol kanatta forma rekabeti gibi bir durum söz konusu değil çünkü bu mevkilerde oynayabilecek futbolcu sayısı son derece sınırlı. Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, alternatifleri olmadığı için, formsuz olsalar dahi sürekli ilk 11’de oynatılıyor. Bu oyunculara rakip olabilecek bir tek Barış Alper Yılmaz var ancak o da henüz ilk 11 seviyesinde görülmüyor. Galatasaray yönetimi bu nedenle kanatlara direkt 11 oynayabilecek kalitede futbolcu alacak.

3- FORVET: SEFEROViC BEKLENENi VEREMEDi

Galatasaray, Süper Lig’in ilk 4 haftasında sadece 2 gol atarken, bunların ikisi de maçlarda sonradan oyuna giren Bafetimbi Gomis’ten geldi. Bu bölgede ilk 11 oynatılan Haris Seferovic, gerek fizik güç gerekse son vuruş becerisi açısından bekleneni veremedi. Seferovic’in henüz istenen seviyede olmaması ve Gomis’in 37 yaşına gelmiş olmasını dikkate alan sarı kırmızılılar, kaliteli bir santrfor takviyesi yapacak. Bu noktada gözler, PSG’nin dünyaca ünlü golcüsü Mauro İcardi’ye çevrilmiş durumda.

SACHA BOEY KIYMETE BiNDi

Galatasaray’da Sacha Boey sürprizi yaşanıyor. Sezon öncesi iki hazırlık kampına da götürülmeyen ve yeni transfer Leo Dubois sakatlandığı için mecburen ilk 11’de oynatılan Kamerunlu sağ bek, ortaya koyduğu performansla herkesten tam not aldı. Galatasaray yönetimi, İtalya’nın Udinese ve Monza kulüplerinin 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralama teklifinde bulunduğu Boey hakkındaki kararını Trabzonspor maçı sonrasına bırakmıştı. 21 yaşındaki futbolcu, Trabzon’da beklentilerin çok üstünde futbol oynayıp takımın en iyi ismi olunca, takımda kalmasına karar verildi. Geçen yıl 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Boey, bu sezon da sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek.