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Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'un Beşiktaş derbisi planı şekilleniyor! Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu'nu uyardı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Beşiktaş
Son dakika: Galatasarayda Okan Burukun Beşiktaş derbisi planı şekilleniyor Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlunu uyardı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:00

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un derbi stratejisi şekilleniyor. Masuaku ve de görev alırsa Umut Meraş’ın sol bekte defansif anlamda açıklar verdiğine dikkat çeken Buruk futbolcularına yapmaları gerekeni de anlattı. Beşiktaş’ın zayıf karnı olarak sol tarafını gören tecrübeli teknik adam, Rashica’nın önderliğinde bu bölgeden sonuca gitmeyi hedefliyor.

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Galatasaray’da Beşiktaş karşısında tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Taraftarı önünde derbiden 3 puanla ayrılmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, rakip analizini yapıp futbolcularına da aktardı. Beşiktaş’ın zayıf karnı olarak sol tarafını gören tecrübeli teknik adam, Milot Rashica’nın önderliğinde bu bölgeden sonuca gitmeyi hedefliyor.

KİLİT ROL MİLOT RASHİCA’NIN OLACAK

SİYAH beyazlı takımda bu sezon 12 maçta bu bölgede görev yapan Arthur Masuaku hem de görev alırsa Umut Meraş’ın sol bekte defansif anlamda açıklar verdiğine dikkat çeken Okan Buruk futbolcularına yapmaları gerekeni de anlattı. Bu plan dahilinde sağ kanatta görev alan Milot Rashica da kilit rol oynayacak. Tecrübeli teknik adamın rakibin zayıf taraflarını aktarırken kendi takımının sol tarafına özel uyarı yaptığı ortaya çıktı.

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KEREM’E DEFANSA KATKI VER UYARISI

Solda Emre Taşdemir ve Kerem ikilisini sahaya sürmeyi planlayan Buruk bu bölgeye dikkat çekti. Özellikle Kerem’in derbide diğer maçlara göre daha fazla savunmaya destek vermesi bekleniyor. Buruk’un Kerem’den rakip hücumları ya da top kayıplarında mutlaka kanat bekine ve defansa yardım etmesini istedi. Emre de hücum bindirmeleri yapan bir bek olması nedeniyle karşısında Rosier, Delle Ali gibi isimlerin olduğu hatırlatılıp uyarıldı.

ASLAN’DA YUSUF VE KAZIMCAN SEViNCi

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sakatlıkları sonrası tedavi süreçlerini atlatan Yusuf Demir ve Kazımcan Karataş takımla birlikte çalışmalara başladı. Sarı kırmızılılar topla ısınmayla başlayıp rondo çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Beşiktaş

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