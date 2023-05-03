Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Nicolo Zaniolo kararı

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Süper Lig'de haftayı Beşiktaş yenilgisiyle kapatan ve Karagümrük sınavıyla birlikte son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da moralleri yükseltmek üzere kollar sıvandı. İki günlük iznin ardından bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar'da kapılar dış dünyaya açılıyor.

Galatasaray'ın saat 18.00'de başlayacak olan antrenmanı, basın ve taraftara açık olarak gerçekleşecek. Florya'da böylece birlik ve beraberlik ortamının hızlı bir şekilde sağlanması ve derbi yenilgisinin yaralarının sarılması hedefleniyor.

OKAN BURUK'TAN ZANIOLO KARARI

Sarı kırmızılı ekibin İtalyan yıldızı Zaniolo, ligde son 3 haftayı da boş geçti. Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında sonradan oyuna giren, Karagümrük karşısında ise santrfor olarak görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, gözünü Başakşehir sınavına çevirmiş durumda.

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Fanatik'in haberine göre; OKAN BURUK, Zaniolo'yu bu kez kendi yerinde ve ilk 11'de başlatmaya hazırlanıyor. Normalde sağ kanatta görev yapan, forvet arkasında da oynayabilen Zaniolo'nun, bu iki pozisyondan birine geçmesi bekleniyor. Genç yetenek, büyük ihtimalle Mertens'in yerine forvet arkasında oyuna başlayacak.

İtalyan devlerinin de performansını yakından takip ettiği Zaniolo, Galatasaray taraftarının önünde beklenen patlamayı yapıp, zorlu karşılaşmada takımına 3 puanı getiren isim olmak istiyor.