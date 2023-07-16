Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! Önce tarih vermişti ama şimdi... "Ailevi bir problem yaşadı"

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı ekibin Avusturya kampında bu sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Mauro Icardi'nin transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Arjantinli futbolcunun takıma katılacağı tarihe ilişkin net bir açıklaması olmadığını belirten başarılı teknik adam, yaşadığı ailevi sorun sebebiyle yıldız oyuncunun bu Pazartesi yerine önümüzdeki haftalarda takıma dahil olabileceğini ifade etti.

OKAN BURUK'TAN 'PAZARTESİ' AÇIKLAMASI

Okan Buruk, "Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. Transfer planlarımız sürüyor. Erden Timur'un yoğun çalışması var. Onunla pazartesi günü oturup, tekrar konuşacağız. "Yarın gelecek" diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok. Zaten kadrodan oyuncu kaybetmedik. Önümüzdeki hafta transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dönemde transfer piyasasında işleri değiştiren Suudi Arabistan sermayesine ilişkin de konuşan başarılı teknik adam, "Bu sene transfer için ekstra bir sabır gerekiyor. Sadece Avrupa değil, Suudi Arabistan durumu söz konusu. Transfer sürecinin başındayız. Takımlar yeni toplandı, antrenmanlar yeni başladı." dedi.

"RASHICA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Milot Rashica'nın son durumuna da değinen Buruk, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz." şeklinde konuştu.

AĞZINDAN KAÇIRMIŞTI AMA...

Okan Buruk, dün akşam verdiği demeçte golcü Mauro Icardi'nin pazartesi günü İstanbul'a gelmesini beklediklerini açıklamıştı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Icardi'nin daha önce gelmesini beklediklerini ancak bu durumun uzadığı belirtmişti.

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DURSUN ÖZBEK'TEN ICARDI CEVABI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özbek'in transferle ilgili açıklamaları şu şekilde:

Icardi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Okan Hoca söylenecekleri söyledi, ilave edeceğim bir şey yok. Bazı rahatsızlıklar oldu. Dikkatli şekilde çalışıyoruz transfer için. İnecek uçak sayısını söylemek istemiyorum. Transfer sezonu devam ediyor. Kampta eksikliklerimiz görülecek. Galatasaray'a en iyi hizmet edecek takımı kuracağız. Sayı vermek istemiyorum ama transferlerimiz devam edecek.

Şampiyonlar Ligi için zorlu bir yola gireceğiz. Çalışıyoruz, başarılı olacağız. Kadromuzu oraya göre ayarlıyoruz. Havalar çok sıcak, umarım sakatlıklar olmaz. 3 yıldır kamp için buraya geliyoruz. Bize iyi gelen bir yer. Takımımız da burayı çok seviyor. Salı günü kampımız bitiyor, sonra İstanbul'a döneceğiz.

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REKOR MAAŞLA GALATASARAY'I SEÇTİ

Mauro Icardi, Suudi Arabistan’dan 4 yıl için yapılan 100 milyon Euro’luk teklifi reddetti, rekor maaşla Galatasaray’ı seçti. Sarı kırmızılılar 2 ay önce oyuncuya yaptığı 7.5 milyon Euro’luk teklifi başarı bonusları ile birlikte 10 milyon Euro’ya çıkardı. Mauro Icardi yeni şartlarla 3+1 yıllık kontrata imza atmayı kabul ederken PSG’ye de 10 milyon Euro bonservis önerildi. Fransız ekibi rakamı artırmak istese de Icardi’nin ‘evet’ demesi sonrası fazla direnemedi ve bu bonservisi kabul etti.

WANDA NARA RAHATSIZLANDI

Galatasaray'ın yeniden kavuşmak için gün saydığı Mauro Icardi, menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'nın hastalığıyla sarsıldı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara, geçtiğimiz Çarşamba akşamı şiddetli karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altına alındı.

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MasterChef Arjantin programının sunuculuğunu da yapan Wanda Nara'nın, hastanedeki testlerin uzaması sebebiyle ailece gidecekleri Dubai tatilini ertelediği belirtildi. Haberde Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın sağlık problemi sebebiyle çok üzgün olduğu da belirtildi.

ENDİŞELENDİREN İDDİA

Tedavisinin ardından taburcu edilen Wanda Nara'nın bir süre Arjantin'de kalarak sonuçlarını bekleyeceği ifade edildi. Wanda Nara'nın sağlık durumu Arjantin'de endişeli bir merak yaratırken Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata, endişenin boyutunu artıran bir iddiada bulundu.

Fanatik'in derlediği haberde; Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etti. Radio Mitre'ye açıklamalarda bulunan Lanata, "Wanda Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Birçok insan, hastalığını biliyor ve kimse bunu ona söylemiyor. Bir gazeteci olarak olanı biteni sizlere anlatacağım. İkisi Wanda Nara'ya çok yakın, biri hastaneye yakın üç farklı kaynakla konuştum" dedi.

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Wanda Nara'nın hastalığına değinen Jorge Lanata, "Kimse Wanda Nara'nın lösemi olduğunu ona söylemiyor. Çarşamba gecesi şiddetli karın ağrısıyla Los Arcos'a kaldırıldı. Kan testleri çok yüksek oranda beyaz kan hücrelerine sahip olduğunu gösteriyordu ki bu da hematolojik bir hastalığa işaret ediyor. Ayrıca dalağı şişmiş durumda. Bu teşhisin neticelendirilmesi adına kemik iliği biyopsisi yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Jorge Lanata'nın konuya ilişkin açıklamaları Arjantin'de büyük bir gündem yaratırken Wanda Nara'nın sevenleri Lanata'ya büyük tepki gösterdi. Eltrece TV'de yer alan bir başka haberde ise uzmanların gazeteci Guillermo Lobo'ya durumun ciddiyetine ilişkin bir bilgilendirme yaptığına yer verildi.

"TEDAVİ EDİLME ŞANSI ÇOK YÜKSEK"

Bir uzman tarafından Lobo ile paylaşılan bilgilendirmede, "LÖSEMİ olasılıklar dahilinde var. Ancak veriler, bu hastalığın tedavi edilme şansının çok yüksek olduğunu ortaya koyacak cinsten. Buenos Aires'te bir ayakta tedavi değerlendiriliyor. Halihazırda yapılmış ve yapılmakta olan birçok tetkik var" ifadeleri kullanıldı.

KESİN TANI HENÜZ KONMADI

Wanda Nara'nın sağlık durumuna ilişkin kesin tanının henüz konulmadığı fakat doktorları endişelendirecek bulguların olduğu belirtiliyor. Caras Magazine, çok üzgün olan Mauro Icardi'nin gerekli tıbbi tedavi adına eşini Türkiye'ye götürme olasılığını değerlendirdiğini aktardı.

Aire Digital'de yer alan habere göre Wanda Nara, endişe yaratan iddialar sonrası 17 Temmuz Pazartesi günü durumuna ilişkin bilgilendirmeyi Telefe'de Veronica Lozano'nun programına katılarak yapacak.