Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin bu sabahki antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Beklentimiz tüm maçları kazanmak. Maçlara baktığımızda hepsi kazanacağımız şekilde geçti. Kendimizde görebildiğimiz tek eksik bitiricilik. Bunu değiştirmeye çalışacağız. Genel olarak baktığımızda iyi yoldayız.Mutlu, heyecanlı ve takımını destekleyen bir Galatasaray taraftarı var. tek hedefimiz var, şampiyon olmak. Türkiye'nin en büyük kulübünde çalışıyorsunuz. Beklentiler var, eleştiri tabii ki olacak. Ama genel olarak yolumuz iyi, güzel oyun oynuyoruz. Lig lideri de 11 gol atmış. Galatasaray'ın gol sayısı düşük ama geçen seneye göre daha az gol yiyen bir takım da var.

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"TAKIMDA ICARDI SORUNU YOK"

Icardi sorunu yok, kendisi geldi ve antrenmana başladı. Keyfi iyi. Bize katkı verecek. Karakteri iyi, tanımadığımız için farklı düşünebiliriz ama sorunsuz bir oyuncu. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sonraki maç için onu da en hazır şekilde sahada göreceğiz.

"8+3 KURALININ YANLIŞ OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"

8+3 kuralının yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz. Seyirci, taraftar ve medya mutsuz. Bu kararla kimin mutlu olduğunu merak ediyorum. Bu kural gelmeden A Milli Takım daha başarılıydı, oyuncularımız yurt dışına gidiyordu. İnşallah bu yanlış ilerleyen zamanda çözülür.

"TÜRK SAVUNMACI BULMAK ZOR BULSANIZ DA ÇOK PARA İSTENİYOR"

Savunma anlamında Türk oyuncu bulmak zor, bulsanız da çok para isteniyor. Sezon başında girişimimiz oldu ancak en az 5 milyon euro isteniyor. İçerden Türk oyuncu rotasyonunu artırmaya çalışacağız.

Zor bir lig olacak, bunu biliyorduk. Vakit geçirmeye çalışan futbolcular ve buna izin veren hakemler oldukça Türk futbolu aşağı çekilecek. Maçların hızlanmaya ihtiyacı var. Maçlar hızlandıkça kalite de artacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

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Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e fazla eleştiri oldu. Onlara güveniyoruz. Yoğun bir süreçleri var, Galatasaray, Milli Takım... Destek olacağız. Galatasaray için ikisi de çok önemli. Performanslarının altındalar, bunun onlar da biz de görüyoruz. Destek vereceğiz. Galatasaray, Galatasaraylı olmayan kişiler tarafından sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışılıyor, hepsini görüyoruz.

FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSI

Seferovic çok iyi başladı, hazırlık maçlarında çok etkili oldu. Topu ona ne kadar getirebildik? Takım olarak bunu da görmemiz gerekiyor. Ona uygun oyun oynayabildik mi? Bunu da değerlendirmek lazım. Attığı gollerin ona ve takıma sağlayacağı katkıyı konuştuk. Onun da buraya adaptasyon süreci var. Gol atamayınca baskı altına girdi. Gomis ve Icardi gibi çok iyi santrforlarımız da burada. Benim işim de zorlaşıyor çünkü oyun olarak birbirine benzeyen oyuncular. Bunların içinden en maksimum verimi almaya çalışacağım.