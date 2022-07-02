Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan Marcao açıklaması!

Haberin Devamı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı kulübün bu sabahki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde önemli açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, Galatasaray'ın transfer gündemine ve mevcut kadrodan ayrılma ihtimali bulunun oyuncuların son durumuna değinmeyi ihmal etmedi.

Transferde önceliğin orta saha olduğunu belirten Okan Buruk ayrıca değerinde teklif gelmesi durumunda Marcao'nun satışına izin verdiğini hatırlattı.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Oyuncuların istekleri, arzuları ve psikolojik olarak mutlu olmaları bizim istediğimiz bir şey. Çalışmalarından çok mutluyum. Hiç antrenman kaçırmadılar. Altyapıdan 16 oyuncumuz var. Onları görmek açısından bu dönem önemli. Bir kısmını kampa götüreceğiz. Bir transfer gündemimiz ve arayışlarımız var. İlgilendiğimiz oyuncular var ama bu her gün güncelleniyor. Her gün farklı şeyler geliyor. Önümüzde çok fazla gün var ancak bir yandan da kampa transferleri yetiştirmeye çalışıyoruz.

Haberin Devamı

ALTYAPI VURGUSU

Altyapıdaki oyuncularımızı da değerlendiriyoruz. Kampta, hazırlık maçlarında deneyeceğiz onları. Kampa yeni transferlerimizi de yetiştirmek istiyoruz. Alternatifli bir kadro oluşturmak istiyoruz. Eksiklerimizi de biliyoruz. Cenk bey ve Erden beyle hep birlikte, ortak şekilde hareket ediyoruz. Transferler bazen geç olabiliyor ama en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz.

"AYRILIKLAR BELİRLENMEDİ, ÖNCELİĞİMİZ ORTA SAHA"

Ayrılacakları henüz belirlemedik. Kampta da görmek istiyoruz. Tabi ki kafamızda bazı düşünceler var. Bunları uygulamak için hazırlık maçları ve antrenmanlar da belirleyici olacak. Diğer bölgeler için aciliyetimiz olsa da bekleyebileceğimiz bir durum da söz konusu. Elimizdeki oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Orta sahayı kuvvetlendirmek istiyoruz. Yunus ve Emre Akbaba gibi kiralıktan dönen ve bizim için önemli isimler de var. Önceliğimiz orta saha. Abdülkerim ve Kazımcan da aramıza katıldı. Türk olarak çok iyi opsiyonlar.

MARCAO'DA SON DURUM

Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacaktır. Yönetimimiz görüşmeleri yapıyor. Telefonla görüştüm, 'Benim işim bu. Geldiğimde aynı şekilde devam edeceğim' dedi. Transferi olmazsa bizimle olmaya devam edecek. Eğer değerini bulursa tabii ki transfer ihtimali var.

Haberin Devamı

"DIAGNE FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL"

Diagne bir sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. İyi çalışıyor. Fizik olarak hazır değil. Bir sene oynamadığı için kondisyon sıkıntısı var ama iyi çalışıyor. Onu kendi içimizde değerlendireceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak. Üç senedir Galatasaray'ın kazanamadığı bir kupa var. İlk hedefimiz bunu kazanmak. Bizi seyreden herkesi mutlu etmek istiyoruz.