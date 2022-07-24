Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan maç sonu Grillitsch açıklaması! Transferler...

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Hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

İlk maçım olacağı için çok heyecanlandım. Hazırlık maçı da olsa, taraftarımız burayı sanki bir resmi maçtaymışız gibi gösterdi. Hepsine teşekkür etmek istiyorum

TECRÜBELİ VE LİDER OYUNCULAR ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Takımı güçlendireceğimiz bölgeler var. Bunun için çalışıyoruz. Tecrübeli ve lider oyuncular almaya çalışacağız

TRANSFER İŞİ ÖZELDİR

Transfer konusu bizim özelimiz ama Türkiye'de maalesef hiçbir şey özel kalmıyor. Bu anlamda rahatsızlıklarımız var. Nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor bilmiyoruz. Transfer işi özeldir

MORUTAN AÇIKLAMASI

Oyuncular gidip gelebilir. Morutan için de teklifler var. Kulübümüz gereken kararı verecektir.

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İLK TERCİHİMİZ DEĞİL

Grillitsch ile görüşmemiz olmuştu ama bizim de soru işaretlerimiz var. Şu anda bir takımla çalışmıyor, direkt takım idmanına başlayabilecek oyuncular üstünde duracağız.

BAZEN OYUNCU İSTEMİYOR

Orta saha transferi için görüşmelerimiz sürüyor. Hiçbir bölgede tek alternatif üzerinden gitmiyoruz. En az 3-4 alternatif. Bazen oyuncu istemiyor. Türkiye Ligi ilk tercihleri olmuyor. Bu sıkıntı. Ancak en iyisi için çalışmalarımız sürüyor

O ZAMAN 50 MİLYON EURO OLUYOR

Berkan, Taylan, Alex, Sergio var. Hamza başladı, mutlu etti bizi. Bu oyunculardan değişik bir tane daha dinamik bir oyuncuya ihtiyacımız var. Sadece dinamik ve atlet olması yetmiyor, topu da iyi kullansın diyoruz. O zaman 50 milyon euro oluyor.

ALİ AKMAN İÇİN GÖRÜŞMELER OLDU

Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir. Ancak, şu an net bir şey yok