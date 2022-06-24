Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan imza töreninde Fatih Terim sözleri! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması...

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Galatasaray'da yeni teknik direktör Okan Buruk için başkan Dursun Özbek'in de katılımıyla imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde ilk olarak Dursun Özbek açıklamalarda bulundu:

Bugün Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Kombinelerimiz büyük hızla satılıyor, localarımız tamamen doldu diyebilirim. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Galatasaraylı Okan Buruk ile yeni bir döneme başlıyoruz. Okan hocamız üçüncü 17 Mayıs'ını yaşamak için burada. 17 Mayıs 1992'de bir Bakırköyspor maçında ilk maçına çıktı. 17 Mayıs 2000'de UEFA Kupası'nı gözyaşlarıyla kaldırdı. O maçı hepimiz canlı izledik. Arkadaşlarıyla bir yumak halinde sevinci gözlerimizin önünde. Ayakkabılarının arkasına basmış şekilde arkadaşlarına koşuyordu. Gerçek bir Galatasaraylının heyecanını yaşıyordu. Türkiye'de şampiyonluk yaşamış en genç teknik direktörlerden biri olarak görevine başlıyor. Galatasaray'ı mali açıdan güçlü, başarıya koşan bir spor kulübü haline getirmek için birlikte çalışacağız. Hocamıza ve ekibine bu görevde başarılar diliyorum. Camiamız için bu birliktelik hayırlı olsun.

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OKAN BURUK: BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GÖREV

Büyük Galatasaray taraftarına saygılarımı, sevgilerimi ve hedefimizin ne kadar büyük olduğunu anlatarak başlamak istiyorum. Benim için çok büyük bir görev. Bu göreve layık gördükleri için başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimize de başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın heyecanını görüyorum. Bizim hedeflerimiz hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk. Bunun için ben, ekibim, başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız elimizden gelenin en fazlasını ortaya koyacağız. Geçen sezonun taraftarımız üzerindeki mutsuzluğunu en kısa zamanda unutturacağız. Taraftarımızı yeniden heyecanlandıracağız. Burada en önemli iş transfer. İyi kadro oluşturmak için transferler yapacağız. İyi kadro oluşturmak için başkanımızla beraber en iyi şekilde çalışacağız.

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"GEÇEN SENEYİ KAPATTIK, HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Kazanan, dominant, sahada her şeyini veren bir takım oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Geçen seneyi kapattık, bitti. Psikolojik olarak oyuncularımızı ayağa kaldıracağız. Tek hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarlarımızla birlikte sinerji yaratıp hedefimize koşacağız. İlk hedefimiz şampiyonluk. Daha sonraki senelerde Avrupa kupaları.

"BUGÜN OĞLUMUN DA DOĞUM GÜNÜ"

Bugün benim için iki kez mutluluk verici bir gün. Galatasaray'a imza attığım gün ve oğlumun doğum günü. Burada olmamdan en büyük mutluluğu o duydu. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Hep birlikte başarıya ulaşacağız.

"ŞAMPİYONLUKLAR VE MUTLULUKLAR BİZİ BEKLİYOR"

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Dün Florya'da bulundum. Oradaki atmosferi yeniden yaşamak, geçirdiğimiz günleri yeniden anma fırsatı buldum. Futbolcu olarak çok güzel günler yaşadım orada. İnşallah bu sene de şampiyonluklar ve mutluluklar bizi bekliyor.

Soru: Süper Lig tarihinde Galatasaray'ı şampiyon yapan yerli teknik adamlar Galatasaray forması giymişti. Gündüz Kılıç, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Hamza Hamzaoğlu... Bunun için ne dersiniz?

Kriter olarak uyuyor. Psikolojik olarak iyi başlıyoruz. İnancımız yüksek. Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi hep belirttim. Belki fazla da belirttim. Hiçbir beklentimin olmadığını, ebu görev için elimden geleni yapabileceğimi söyledim. Uzun bir seçim süreci oldu. Devamında başkanımızın en doğru seçimi yapma araştırması içinde olduklarını gördüm. Görüşme olunca dünyanın en mutlu insanı oldum. oğlum çok bekliyordu ona da bunu aktardım. İnanılmaz bir heyecan, mutluluk... Hemen ardından hedefleri ve yaşayacağımız mutluluğu düşünmeye başladım. Dünyanın en mutlu insanlarından biriyim.

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Fatih Terim ile görüşmeniz oldu mu?

Fatih Hoca benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Çok önemli bir isim. Dün beni aradı, 'Hayırlı olsun, elimizden ne geliyorsa yanındayız' dedi. Onun açtığı yolda, bu görevde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Hocama teşekkür ediyorum yanımızda olduğu için. Bizim için önemli bir değerdir. Yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum.

"KENDİ EKİBİMLE GELİYORUM! EKLEMELER OLACAK"

Uzun yıllardır beraber çalıştığım ekibimle göreve başlıyorum. Başka eklemeler de olacak. Kısa zamanda bilgilendirme yaparız. Kendi ekibim bekliyordu zaten Pazartesi günü takımın başında olacağız. Antrenman tarihimiz 4 Temmuz olarak belirlenmişti, gelince bunu değiştirdik. Pazartesi günü oyuncularımızla birlikte çalışmalara başlayacağız. Oyuncuları göreceğiz. Fiziksel ve psikolojik olarak hedeflerimiz için oyuncuları hazırlamaya başlayacağız.

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"BÜTÜN OYUNCULARI GÖRMEK İSTİYORUM! KİRAYA GİDENLER OLABİLİR"

Takımda potansiyelli oyuncular var. Bütün oyuncuları görmek istiyorum, onları tanımak istiyorum. Tanıdıktan sonra da en iyisini nasıl yaparız buna bakacağız. Bazı oyuncular bizimle olacak, belki kiraya vereceklerimiz olacak. Bazen kiralık gitmek faydalı oluyor. Bunu Yunus'ta gördük. Oynayıp güçlü şekilde dönebiliyorlar. İlk planda oyuncuları görmek ve tanımak. Daha sonra kararlarımızı vereceğiz.

"YERLİ VE YABANCI TRANSFERLERİMİZ OLACAK"

Elimizdeki oyuncuların büyük kısmı milli oyuncu. Genç oyuncular var. Kaliteleri tartışılmaz. Geçen sezon takım performansı ortaya çıkmadı. Bu olmayınca zincirleme olarak performanslar da iyi olmayabiliyor. Mağlubiyetler de bunu etkiler. Geçen sezon bu açıdan iyi geçmedi ama bu sene aynısı olarak anlamına gelmiyor. Kamp yapacağız, hazırlık maçı oynayacağız. Bunları göreceğiz. Bizim de dışarıdan takip ettiğimiz, başkanımızın da bildiği bazı takviyelere ihtiyacımız var. Orta sahadaki eksiklerin üzerinde doğru şekilde çalışacağız. Yerli sayısını da hesaplamamız gerekiyor. Hem yerli hem de kaliteli, direkt etki edecek yabancı oyuncuları kadroya katmak istiyoruz. Çevresinde daha iyi oyuncu olunca kendisi de daha iyi oynayan oyuncular olacağını görecesiniz.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Geçmişten gelen bazı olaylar var. Hem sportif başarıyı hem de mali yapıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Mali yapıyı sürdürülebilir hale getiremezseniz başarılar geçici oluyor. Bunun için yönetim olarak mali bağımsızlık ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Buna bağlı olarak da sürdürülebilir başarı çizgisini yakalamak istiyoruz. Önümüzdeki sezon çok önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bu sezonda alınacak başarılar diğer sezonlardan daha kıymetli. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken önümüzdeki 25-30 yılı da planlamamız lazım. Sportif başarıya çok öenm veriyoruz. Futboldaki başarıya verdiğimiz önem ortada. Taraftarımız hiç endişe etmesin. Erden Timur da transferle ilgili açıklamalar yaptı. Çok iyi çalışıyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek en büyük amacımız. Gereken şeyler yapılacak.

Dursun Özbek: 2017 sezonunda 10 transfer yapmıştık, 10'u da oynadı. Galatasaray iki sezon şampiyon oldu o kadroyla. Titiz bir çalışma yaptık o zaman ve meyvesini kulübümüz gördü. O kadro taraftarımızı da mutlu etti. O dönemden deneyimimiz var, profesyonel ekibimiz neredeyse aynı ama dikkat etmemiz gereken hususlar var. Bugünkü başarıyı çok önemsiyoruz ama bu transferleri yaparken geleceğimizi feda etmeden bu transferleri yapacağız. 2017'deki deneyimlerimiz duruyor, kimse merak etmesin. Bu iki hususu da gözardı etmeden taraftarımızı mutlu edecek kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Hocamızın da katkıları olacak.

OKAN BURUK: "BURADAKİ BAŞARILARIM, OLUMSUZ ŞEYLERİN ÇOK ÜZERİNDEDİR"

Ben 1985 yılında Galatasaray altyapısı seçmelerine girerek Galatasaray oyuncusu oldu. Rahmetli babamdan Galatasaraylılığı aldım. Aileden gelen bir Galatasaraylılığımız var. Uzun yıllar hizmet ettim, çok büyük başarıların içerisinde oldum. 20'ye yakın kupa kazandım. UEFA ve Süper Kupalar, lig şampiyonlukları... Ben şahsen her zaman Galatasaraylılığımı korudum, bunu sürdürmeye çalıştım. Sonuçta insanım, hatalarım olabilir. Gerektiği yerde özür dileyip yanlışımı kabul ettim. Galatasaray'da yaşadığım büyük başarılar, konuşulan olumsuz etkenlerin çok çok üzerinde kalmıştır. 2006 yılında tekrar buraya gelip 2008 yılında şampiyon olarak ayrıldım. Sokakta ve sosyal medyada insanların bana karşı olan iyi niyetleri ve hoca olarak beni görmek istemelerini çok fazla aldım. Hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray için buradayım. Başarıdan başka beklentim yok. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımındayım, buna bir şampiyonluk daha eklemek için çalışacağız.

"ÇOK MOTİVE BİR ŞEKİLDE BURADAYIM"

Buradaki büyük kalabalığı görünce çok heyecanlandım. Çok motive olarak buraya geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluk hedefimizi belirtmek için geldim. Ne kadar hazır olduğumuzu taraftarımıza söylemek için hazırlıklı geldim. Başta biraz heyecanlandım ama hedeflerimizi en iyi şekilde anlattığımı düşünüyorum.

GOMIS, DIAGNE, MOHAMED VE HALİL DERVİŞOĞLU...

Öncelikle elimizdeki oyuncuları görüp tanımak istiyoruz. Diagne sakatlıktan döndü, onun durumunu bilmiyoruz. Kontrolü yapılacak. Hepsi değerli oyuncular, hepsini görmemiz lazım ama oraya uyabilecek oyuncular da takımda görebiliriz. Her şeyi değerlendireceğiz. Daha önce çift forvet kullandığım da oldu. Öncelikle oyuncularımı fiziksel ve psikolojik olarak durumunu görmek istiyorum. Hücum hattına da bütçemize ve hedeflerimize uygun kaliteli bir oyuncu bulabilirsek alabiliriz...

KULLANACAĞI OYUN SİSTEMİ HAKKINDA...

Çalıştığım takımlarda, özellikle şampiyonluk yaşadığım Başakşehir'de hem 4-3-3, hem 4-3-1-2'yi kullandık. Dörtlü savunma düşünüyorum. Elimizdeki oyuncular da önemli, alacağımız oyuncular da önemli. Günümüz futbolunca balşangıç dizilişi önemli ama top bizdeyken alacağımız diziliş de çok önemli. Oyuncu zekası da burada büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın oyuncuları da yüksek zekaya sahip oyuncular. Planlamamızı dörtlü savunma üzerinden yapıyoruz. Öndeki durumu kadromuza göre ayarlayacağız. Kadromuzun yapısı sistemimiz için önemli.

"ORTA SAHAYA TRANSFER YAPACAĞIZ"

Galatasaray takımının orta saha oyuncuları oyunun iki yönünü de oynayabilmeli. Skora katkı yapıpı asist yapabilmeli. O bölgeye takviye düşünüyoruz. Maçlarımızda top daha fazla bizde olacak. Rakibin savunma hattını bozacak, iki yönlü orta saha oyuncularına ihtiyacımız var. Belirlediğimiz isimler var, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. En kısa zamanda kadromuza oyuncuları katmak istiyoruz. Bu transferlerin maddi açıdan da kulübümüzü zorlamaması gerekiyor. Maksimum verimi alacağımız oyuncular almak istiyoruz.

GALATASARAY YENİ BİR 17 MAYIS GÖREBİLİR Mİ?

Galatasaray ulaşabileceği her hedefte ve kupada iddialıdır. Bir kupa varsa Galatasaray bunun içindedir, almak için elinden geleni yapar.

"AVRUPA'DA OLMAMAK ÜZÜCÜ AMA AYNI ZAMANDA DA AVANTAJ"

Birlikteliğimiz en büyük kozumuz olacak. Taraftarımız desteği hiçbir zaman eksik etmiyor ama bu sezon daha da birlik olmamız gerekiyor. İyi niyetle bu göreve geldik, başarılı olmak istiyoruz. Taraftarımız da her koşulda yanımızda olsun. Hedeflerimiz büyük, başarılı olmak istiyoruz. Onlar destek olsun, biz de onlar için elimizden geleni yapacağız. Bizim en büyük güç taraftarımız. Avrupa'da olmamak maddi ve manevi üzücü ama bir yandan da haftada tek maç oynayacağız. Sadece lige ve kupaya odaklanacağız. Maç maç hazırlanıp her maçı final olarak göreceğiz.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME! MAAŞI...

Domenec Torrent'in sözleşmesini fesheden Galatasaray, Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

GALATASARAY'IN OKAN BURUK İÇİN HAZIRLADIĞI TANITIM YAZISI

Galatasaray Futbol Akademisi’nin Türkiye’ye kazandırdığı önemli futbol figürlerinden olan Okan Buruk, futbol hayatına Galatasaray altyapısında başladı. 1992 yılında A takıma yükselen Buruk, UEFA şampiyonluğuna giden 2000 yılına kadar Galatasaray formasını başarıyla terletti.

Sarı-kırmızılı formayı 306 kez sırtına geçiren Okan Buruk, 43 gol ve 55 asistlik performans ortaya koydu. Agresif ve enerjik futboluyla orta sahanın önemli isimleri arasındaydı. Galatasaray’da 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 7 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası ile birlikte toplam 15 kupa sevinci yaşadı.

Galatasaray’da yaşadığı UEFA Kupası şampiyonluğunun ardından Inter’e giderek burada İtalya macerası yaşayan Buruk, sonrasında Beşiktaş, Galatasaray ve İBB takımlarının formasını giydi.

Okan Buruk ilk kez 1992 yılında Türkiye A Milli Takımı’na dahil oldu. 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türk Milli Takımı kadrosunda yer alan Buruk, 55'i (A) olmak üzere, toplam 96 kez milli formayı sırtına geçirdi.

Antrenörlük kariyerine 2011 yılında Türkiye A Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük göreviyle başlayan Okan Buruk, sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir’de teknik direktörlük yaptı.

2019-2020 sezonunda Başakşehir takımı ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, Akhisar Belediyespor’da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Okan Buruk’a Galatasaray’a hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.