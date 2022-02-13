Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk sesleri! Gece yarısı konuştu, Torrent'in tazminatı...

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Süper Lig'in 25. haftasında evinde Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in koltuğu sallanmaya başladı.

GALATASARAY TARİHİNDE İLK

Fatih Terim'in yerine göreve gelen İspanyol teknik adam, takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Torrent, son iki maçta ise beraberlik aldı.

Torrent, Süper Lig tarihinde Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 5 maçta galibiyet alamayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

OKAN BURUK SESLERİ

Torrent'in bekleneni verememesi üzerine Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın başına Bülent Korkmaz veya Okan Buruk'un gelmesini yüksek sesle ister duruma geldi. Bülent Korkmaz cephesi bu konuda sessizliğini korurken Okan Buruk'Tan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

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OKAN BURUK'TAN GALATASARAY AÇIKLAMASI

Başakşehir'e tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu yaşatan Okan Buruk, gece saatlerinde TV 100 ekranlarında Galatasaray tribününden gelen yorumcu Oğuz Altay'a konuştu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum. Oğlum da Galatasaray'a gitmemi çok istiyor.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A DA YAZILMIŞTI

Başarılı çalıştırıcının adı, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, sezon başında ve Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile anılmış ancak resmi bir gelişme yaşanmamıştı.

Okan Buruk'un yeni sezon için de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı da iddia edilmişti.

"İLERİDE UMARIM GALATASARAY OLUR" DEMİŞTİ

Okan Buruk geçtiğimiz aylarda Tivibu Spor'a verdiği röportajda Galatasaray'a dönmek istediğini belirtmiş ve "İyi hoca, iyi karakter gibi örneklerin ülkemizde çoğalmasını isteyen birisiyim. Ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Üzerimde Galatasaray apoletinin olması çok normal. Beşiktaş'ta da 2 sene oynadım. Orada da çok güzel günler geçirdim. İtalya'da harika günlerim oldu. Ama tabii ki Galatasaray'ın yeri ben de çok ayrı. Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak" ifadelerini kullanmıştı.

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ACUN ILICALI İLE HULL CITY MAÇINI İZLEDİ

Ailesindeki sağlık sorunu sebebiyle uzun süre bir açıklama yapmayan ve görüntü vermeyen Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı ile Hull City'nin maçını izlerken görüntülenmişti.

TORRENT'İN TAZMİNATI

Galatasaray'da Domenec Torrent ile yolların ayrılabileceği camiada yüksek sesle konuşulmaya başlarken, İspanyol çalıştırıcının tazminatı dudak uçuklattı.

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre; 15 Ocak 2022’de, yani 25 gün önce 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcının mukavelesinde hiçbir opsiyon ya da tazminat maddesi bulunmuyor. Bu da şu anlama geliyor; Galatasaray eğer sözleşmeyi tek taraflı feshederse, Torrent’in 1.5 yıllık tüm alacaklarını ödemek zorunda.

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Yapılan anlaşmaya göre Domenec Torrent’e, bu sezonun son 5 ayı için 1 milyon 225 bin, gelecek sezonun tamamı için de 1.5 milyon Euro olmak üzere toplam 2 milyon 775 bin Euro verilecek.