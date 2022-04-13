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Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk, Nuri Şahin ve Claudio Ranieri sesleri! Başkan adayları...

#Galatasaray#Okan Buruk#Nuri Şahin
Son dakika: Galatasarayda Okan Buruk, Nuri Şahin ve Claudio Ranieri sesleri Başkan adayları...

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimde aday olan Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam etmesi beklenmiyor. İki başkan adayının teknik direktör düşünceleri de ortaya çıkmaya başladı.

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Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, başarısız performansı sonrasında kredisini tüketti. Sarı kırmızılıların kötü gidişatı ve çıktığı 14 maçta 1.07 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.

KAPANIŞA KADAR GÖREVDE KALACAK

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre kulüpte 30 Nisan 2022’de gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve talip olan adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent ile çalışmayacak. Ancak Domenec Torrent sezonu Galatasaray’da tamamlayacak. Göreve seçilecek olan başkan, kulüp menfaatlerini göz önüne alarak hemen bir değişime imza atmayacak. 30 Nisan’daki seçimin ardından ligin bitimine 4 hafta kalacağı için bu son maçlarda da teknik patron Torrent olacak.

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HEDEF ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMAK

Sezonun bitimi ile birlikte başkanlık yarışını Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden hangisi kazanırsa İspanyol çalıştırıcı ile lig sona erdikten sonra masaya oturacak.

2022-23 sezonu için de kontratı ve 1.5 milyon Euro’luk tazminatı bulunan Torrent ile sözleşme feshi yerine alacağı rakamda indirime gitmesi için uzlaşma yoluna gidilecek.

METİN ÖZTÜRK'ÜN ADAYLARI OKAN BURUK VE NURİ ŞAHİN

Sabah'ta yer alan haberde başkan adaylarından Metin Öztürk'ün takımı Okan Buruk'a devretmeyi düşünüyor. Florya'da 2000 ruhunu yeniden yakalamayı planlayan Öztürk ve kurmayları, Antalyaspor ile harika bir çıkışa imza atan genç teknik direktör Nuri Şahin'i de görev için düşükdükleri iddia ediliyor.

EŞREF HAHAMCIOĞLU YABANCI DÜŞÜNÜYOR

Diğer başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun ise Rudi Garcia başta olmak üzere Fransız ekolüne sıcak baktığı belirtildi. Hamamcıoğlu'nun ekibinde son olarak 70 yaşındaki İtalyan teknik adam Claudio Ranieri'y de listeye aldığı iddia edildi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Nuri Şahin

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