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Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk maç sonu ayrılıkları açıkladı! Diagne ve Morutan...

#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk
Son Dakika: Galatasarayda Okan Buruk maç sonu ayrılıkları açıkladı Diagne ve Morutan...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık mücadelesinde Galatasaray, Sigma Olomouc'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Hazırlık mücadelesinde Sigma Olomouc'u 2-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

İşimiz kolay değil, 35 oyuncuyla beraberiz. Hepsini oynatmaya çalışıyoruz. Hazırlanmak için gayret ediyoruz. Bugün kazandığımız için mutluyuz.

OLIVEIRA YORUMU

Sergio Oliveira geçen hafta aramıza katıldı. Uzun bir ara vermesine rağmen kendisini hazır tutmuş. O da oynamak istiyordu. Takıma alışacak, oyuncularımız birbirine ulaşacak. İnşallah bundan sonraki transferlerle de daha iyi takım olacağız.

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YUNUS'A ÇOK GÜVENİYORUZ

Yunus Akgün'e çok güveniyoruz. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olacak. Bu bizi çok mutlu ediyor. Altyapıdan birçok oyuncu da oynattık. Umarım Yunus da aynı şekilde performansına devam edecek.

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DIAGNE İÇİN EN İYİSİ OLDU

Diagne kendini ispat etmiş, geçmişte gol krallığı yaşamış bir oyuncu. Bizimle birlikte iyi niyetle çalıştı. Biz de onu en iyi hale getirmeye çalıştık. Elimizde Gomis ve Mostafa var. Onun için en iyisi gidip oynamasıydı.

MORUTAN DAHA GÜÇLÜ DÖNER

Morutan'ın süre alabileceği bir yerde oynayınca bize daha güçlü dönebileceğini düşünüyoruz. En büyük eksiği, maç oynamak.

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#Transfer#Galatasaray#Okan Buruk

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