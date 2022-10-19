Son Dakika: Galatasaray'da Okan Buruk bu akşam bir ilki deneyecek! Kastamonuspor maçında kafasındaki ilk 11...

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Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray 'da gözler Türkiye Kupası'nda 3. Tur'da oynanacak Kastamonuspor maçına çevrildi. NEF Stadı'nda oynanacak karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un 11'de ciddi anlamda radikal değişiklikler yapması bekleniyor. Sezon başından bu yana forma giyemeyen oyuncuların büyük çoğunluğunun şans bulması bekleniyor.

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup olmuştu. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk Icardi, Mata ve Mertens üçlüsünü 11'de sahaya sürmüş ancak beklediği verimi alamamıştı. Adana Demirspor maçına kadar sadece Giresunspor'a yenilen Sarı-Kırmızılı takımda sol bekte de Kazımcan Karataş ilk kez 11'de sahaya çıkmış beklentilerin altında kalmıştı. Kayserispor mağlubiyeti ile moraller bozuldu.

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GÖZLER KASTAMONUSPOR MAÇINDA

Galatasaray bu akşam saat 21.00'de taraftarı önünde Türkiye Kupası 3. tur maçında 2. lig ekibi Kastamonuspor'u konuk edecek. NEF Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya taraftarın yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Galatasaray - Kastamonuspor maçını kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. 2. Lig ekibi Kastamonu 2. Tur'da Nevşehir Belediye'yi yenerek bir üst tura yükselmişti.

KASTAMONU 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor ligde çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılamadı. Bu sezon sadece 2 kez galip gelen konuk ekibin ligde 5 beraberliği bulunuyor. 10 haftası geride kalan ligde Kastamonu ekibi 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Kastamonuspor'un teknik direktörlüğünü ise Metin Akpunar yapıyor.

EN GOLCÜ İSİM ERGİN KELEŞ

Kastamonuspor kadrosunda Eray Birniçam, Şaban Özel, Erman Bulucu, Abdülaziz Solmaz, Berkay Samancı, Metincan Cici ve Ergin Keleş gibi daha önce ismini duyurmuş isimler bulunuyor. Takımın en golcü ismi Trabzonspor , Sakaryaspor, Ankaragücü ve Sivasspor formaları da giyen golcü oyuncu Ergin Keleş... 35 yaşındaki oyuncu bu sezon 3 gol attı. Takımın bir diğer deneyimli ismi Abdülaziz Solmaz ise 2 gol atmayı başardı.

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MAÇA BÜYÜK İLGİ

Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı için şu ana kadar 47 bin bilet satıldı. Bugün içerisinde 48 bin 861 biletin tamamının tükenmesi bekleniyor. Galatasaray kulübü tarafından biletler 70 ila 800 TL arasında satışa çırakılmıştı. Bu sezon özellikle lig maçlarında yer bulamayan Sarı-Kırmızılı taraftarların karşılaşmayı yerinden takip etmek istediği belirtiliyor. Ayrıca Kastamonulu futbolseverlerinde kendilerine ayrılan bölümü doldurmaları bekleniyor

OKAN BURUK ROTASYON YAPACAK!

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray cephesinde de ciddi bir kadro rotasyonu olacak. Aslan'ın hocası Okan Buruk, yeni transferlerden henüz süre alamayan Danimarkalı stoper Ross ile genç savunmacı Emin'i birlikte oynatmayı düşünüyor. Sağ bekte Boey'nin yerine Dubois, sol bekte ise Emre Taşdemir ya da Kazımcan Karataş görev alacak.

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KALEDE OKAN OLACAK

Kalede Muslera'nın yerine Okan Kocuk olacak. Orta sahada yerli isimlerden Berkan'ın şans bulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Berkan Kutlu ile birlikte orta sahada Sergio Oliveira'nın görev yapması bekleniyor. Okan hoca, ön kanatlarda Yusuf Demir ve Rashica ikilisine şans verecek.

İLK KEZ ÇİFT FORVET

Galatasaray'da Kasmamonuspor maçında Icardi, Mertens ve Mata gibi isimler yedek soyunacak. Ayrıca Torreira ve Midtsjö'nün de karşılaşmaya yedekler arasında başlaması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk bu sezon ilk kez bir maça çift forvet başlayacak. Kastamonuspor karşısında Gomis ve Seferovic'in aynı anda sahada olması bekleniyor.

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GALATASARAY - KASTAMONUSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Emin, Ross, Kazımcan (Emre Taşdemir), Oliveira, Berkan, Yusuf, Rashica, Gomis, Seferovic.

Kastamonuspor: Eray, Oğuzhan, Erman, Faruk Öcal, Şaban, Ramazan, Ömer Faruk, Mehmet Bektaş, Berkan, Mustafa Çaylı, Ergin K