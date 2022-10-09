Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk 8+3 krizine çözümü buldu! Tek formül yerli sol bek

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, formsuz Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’den kanatlarda istediği verimi alamayınca alternatif çözümler için harekete geçti. Sarı kırmızılı takımın hocası çare olarak da Kerem ya da Yunus’tan birisinin yerine ilk 11’e başka bir Türk oyuncu monte etmekte buldu. 8+3 kuralı nedeniyle hareket alanı kısıtlı olan Okan hocanın kanatlarda Rashica ya da Yusuf Demir’i oynatıp, Mertens’li bir 11 üzerinde de çalıştığı ifade edildi.

Kaptan Muslera ve Nelsson’un yeri garanti

Okan Buruk, kadroda yerli bir golcü ve sağ bek olmadığı için diğer mevkilere bakarken kalede Muslera’nın ve formda Nelsson’un kesilmesi zor. Bu nedenle elde sadece sol bek kalıyor. Buruk bu nedenle haftanın bay geçilmesinden de faydalanarak Florya’daki antrenmanlarda, taktik çalışmalarında Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Berkan Kutlu’yu sol bekte deneyecek.

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İki ihtimalden biri hayata geçecek

Bu üç isimden hangisi göze girerse haftaya Yukatel Kayserispor deplasmanında sol bekte o oynayacak. Teknik patron Okan Buruk, yabancı kontenjanından açılan yer için de ya Milot Rashica ile Yusuf Demir’den birisini kanatta görevlendirecek. Bir ihtimal ise B Planı olarak Dries Mertens kanada çekilecek ve Juan Mata on numara pozisyonunda ilk 11’e monte edilecek.