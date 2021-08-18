Ali Naci KÃ¼Ã§Ã¼k / Spor Arena -ÂGalatasaray, yÄ±lan hikayesine dÃ¶nen OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan konusunda Ã‡aykur Rizespor ile anlaÅŸmaya vardÄ±. Atalay Babacan ve Yunus AkgÃ¼n 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k, Ali Yavuz Kol ise bonservisiyle Karadeniz ekibine gidecek. Galatasaray, Rizespor'a bir miktar da para verecek.

NE OLMUÅžTU?

OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, 2019/20 sezonunun bitimine 6 hafta kala kendisine bilgi verilmeden sÃ¶zleÅŸmesini uzatan Ã‡aykur Rizespor ile sÃ¶zleÅŸmesini feshetmiÅŸ ve yaz transfer dÃ¶neminde de Galatasaray'a imza atmÄ±ÅŸtÄ±. Rizespor'un ÅŸikayeti Ã¼zerine TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu UyuÅŸmazlÄ±k Ã‡Ã¶zÃ¼m Kurulu(UÃ‡K) OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan aleyhinde karar almÄ±ÅŸtÄ±. UÃ‡K, genÃ§ futbolcuya 6 maÃ§tan men cezasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, eski kulÃ¼bÃ¼ Ã‡aykur Rizesporâ€™a 1 milyon 200 bin Euro artÄ± 500 bin TL para Ã¶demesine hÃ¼kmetmiÅŸti.

TAHKÄ°M KURULU CEZAYI 3 MAÃ‡A Ä°NDÄ°RDÄ°, PARA CEZASI Ä°SE DEÄžÄ°ÅžMEDÄ°

Galatasaray ve OÄŸulcan'Ä±n itirazlarÄ± sonucunda TFF Tahkim Kurulu, OÄŸulcan'a verilen 6 maÃ§lÄ±k cezasÄ± 3 maÃ§a indirmiÅŸ ancak para cezasÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddetmiÅŸti.

OÄžULCAN'A BU SEZON LÄ°SANS Ã‡IKARILAMADI

Galatasaray, yeni sezon iÃ§in oyuncularÄ±na lisans mÃ¼racaatÄ± yaptÄ± ancak OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'a para cezasÄ± Ã¶denmediÄŸi ve anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸi gerekÃ§esiyle TFF'den lisans izni Ã§Ä±kmadÄ±. GenÃ§ futbolcu bu sebeple takÄ±mÄ±n Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Ã¶n elemelerindeki maÃ§larÄ±nda forma giyemedi.

RÄ°ZESPOR'UN YENÄ° BAÅžKANI TAHÄ°R KIRAN Ä°LE ANLAÅžMA ZEMÄ°NÄ° BULUNDU

Rizespor'da bu yaz gÃ¶reve gelen Tahir KÄ±ran ve yÃ¶netimi, Galatasaray'Ä±n giriÅŸimleri sonucunda OÄŸulcan'Ä±n cezasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda takas gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±. Rizespor ilk olarak Emre TaÅŸdemir'i istemiÅŸti ancak oyuncu Rize'ye gitmek istemeyince gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler bir sÃ¼reliÄŸine tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ±.

Son gÃ¼nlerde yeniden masaya oturak kulÃ¼pler, Ali Yavuz Kol'un bonservisi, Yunus AkgÃ¼n ve Atalay Babacan'Ä±n ise 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralÄ±k gitmesi konusunda anlaÅŸmaya vardÄ±.

Galatasaray ayrÄ±ca Rizespor'a bir miktar da para Ã¶deyecek. Transferlerin resmileÅŸmesinden sonra OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan'a lisans Ã§Ä±karÄ±lacak.

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