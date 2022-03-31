Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da Nihat Kırmızı'dan kaos açıklaması! "Burak Elmas'la geldim, Elmas'la bırakacağım"

#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Burak Elmas

Burak Elmas yönetiminin etkili isimlerinden Nihat Kırmızı, kongreden çıkan ibrasızlık kararına tepki gösterdi. "Birilerinin iktidar hırsı kulübe zarar verdi" diyen Kırmızı, "Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı" dedi.

Haberin Devamı

Sarı-Kırmızılı kulüpte, Burak Elmas yönetiminin idari yönden ibrasızlığıyla sonuçlanan ve erken seçimin yolunu açan kongrenin yankıları sürüyor.

30 Nisan'da gerçekleşecek seçimli kongreye yönelik olarak konuşan, Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, "Sandıktan sağduyu değil, kaos çıktı" dedi. "Birilerinin iktidar hırsı kulübe ve camiaya zarar verdi" ifadesini kullanan Kırmızı, "Umarım bundan sonra göreve gelen arkadaşlarımız başarılı olur. Burak Elmas sözünü tuttu ve seçim kararını aldı. Ben başkan adayı olmayacağım. Herhangi bir listeye de girmeyi düşünmüyorum. Burak Elmas'la geldim, Elmas'la bırakacağım. Bu dönemde başka herhangi bir tasarrufum olmayacak" açıklamasını yaptı.

'Son güne kadar en iyi hizmet'

Seçime kadar olan 1 aylık süreçte, kulübün menfaatleri doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekleyen Nihat Kırmızı, "Son günümüze kadar Galatasaray'a en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Sonuçta bu bir bayrak yarışıdır. Galatasaray'a hizmet etmek için sadece başkan veya yönetici olmanız gerekmiyor. Ben her zaman Galatasaray'ın yanında ve hizmetinde olacağım" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Nihat Kırmızı#Burak Elmas

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna