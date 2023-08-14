Son Dakika: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo kararını verdi! 'Gitmek istiyor'

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Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'nun transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ASTON VILLA'NIN SON TEKLİFİ

İtalyan futbolcu için daha önce 5 milyon euro kiralama bedeli ve başarılı olduğu takdirde sezon sonu 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan İngiliz kulübü, toplam 30 milyon euroya ulaşan bu önerinin reddedilmesi üzerine fiyat artırımına gitti.

İngiliz kulübü, Zaniolo’nun satın alma opsiyonundaki rakamı 27 milyon Euro’ya çıkardı. Sarı kırmızılı yönetim toplamda 32 milyon Euro’yu bulan yeni teklifi değerlendirmeye almakla birlikte, satın alma opsiyonunun ‘zorunlu’ olmaması nedeniyle sıcak bakmıyor.

ZANIOLO ISRARCI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Zaniolo, Aston Villa'ya gitme konusunda ısrarcı.

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Haberde Aston Villa'nın geçen hafta saın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilirken, İngiliz kulübünün bu hafta içinde transferi bitirmeyi umduğu belirtildi.