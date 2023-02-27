Son Dakika: Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ilk maçında sınıfı geçti

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Galatasaray, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, maçın 80. dakikasında oyuna dahil oldu ve attığı golle taraftarlardan tam not aldı.

ZANIOLO OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo 80. dakikada Berkan'ın yerine oyuna girdi.

Oyuna girdikten takımına hareketlilik kazandıran İtalyan yıldız, kaleciyi çalımlarayak şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Böylelikle Zaniolo, takımıyla çıktığı ilk maçta, ilk golünü kaydetti.