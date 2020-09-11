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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Kapı veda etti!

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Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Kapı veda etti!
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Galatasaray forması giyen Mustafa Kapı, sarı kırmızılı kulübe vedat etti. Genç futbolcunun Lille'e transfer olması bekleniyor.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Galatasaray forması giyen Mustafa Kapı, sarı kırmızılı kulübe veda etti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olması beklenen genç oyuncu, "Yeni bir başlangıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşımda beni Denizli'den Florya'ya getiren futbol, bugün Fransa'ya götürüyor." dedi.

İŞTE MUSTAFA KAPI'NIN VEDA MESAJI

"Yeni mücadeleler, yeni hedefler ve yeni bir başlanghıç için yola çıkma zamanı geldi. 11 yaşında beni Denizli'den Florya'ya getiren futbolcu, bugün Fransa'ya götürüyor. 17 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar hakkımda birçok şey yazıldı, söylendi, anlatıldı ancak sadece küçük bir azınlık dışında, bunun bir tercih ve ve kariyer planlaması olduğundan çok az kişi bahsetti. Hedefim sadece Türk futboluna ileride milli takımlar seviyesinde hizmet etmek ve Avrupa'da Türk futbolcunu başarıyla temsil eden abilerimin açtığı yolda yürümek. Bilinmesini istediğim şey, 6 sene boyunca giydiğim Galatasaray formasını bir kez bile terletmeden üzerimden çıkartmadım. İyi ya da kötü oynaduğım maçlar oldu, ancak son düdük çalana kadar da formam için mücadeleyi hiç bırakmadım. Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve milli takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

 

Son Dakika | Galatasarayda Mustafa Kapı veda etti

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