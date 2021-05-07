Son Dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in kararı sonrası gözler Abdurrahim Albayrak'ta

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transfer Seri için bu açıklamaları yaptı...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da seçim kararının iptali sonrasında camiada hareketli saatler yaşanırken, başkan Mustafa Cengiz de aday olup olmayacağı ile ilgili kararını sosyal medyadan açıkladı. Cengiz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Galatasaray Spor Kulübü’nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm” ifadeleri yer aldı. Cengiz’in liste yapmakta zorlandığı için aday olmamaya karar verdiği öne sürüldü.

GÖZLER ALBAYRAK'TA

Başkan Mustafa Cengiz’in olağan seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler 2. başkan Abdurrahim Albayrak’a döndü. Cengiz’in aday olması halinde etik gereği kendisine rakip olarak çıkmayacağını dile getiren Albayrak’ın bu gelişme üzerine aday olması ve bugün somut adımlar atması bekleniyor.

SEÇİM MUTLAKA OLACAK

Albayrak dün “Olağan seçim en geç haziran ayı içerisinde yapacaktır” açıklaması yaptı. Kulübün mesajında “Pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Kurul Toplantı tarihi duyurulacaktır” denilirken, G.Saray Divan Kurulu’nun açıklamasında ise “Seçim sürecinin işlenmesine ve seçimin belirlenen tarihte yapılmasına engel bir hal bulunmamakta” ifadeleri kullanıldı.

ÜST ÜSTE İSTİFALAR



Galatasaray'da seçim tarihi önce 29 Mayıs olarak açıklanmış, daha sonra kulüp seçimlerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Sarı - kırmızılı kulüp, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Mayıs tarihinde açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar verildiğini açıklamıştı. İptal kararının ardından Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan istifa etti.

Başkan adaylarının da tepki gösterdiği bu karar sonrası, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Camiamız hiç merak etmesin, Kulübümüz Olağan seçimi en geç Haziran ayı içerisinde yapılacaktır'' ifadelerine yer verdi.