Son Dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in Donk ve Fatih Terim sözleri sonrası kazan kaynıyor! Gözler basın toplantısında

Spor Arena - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) yıldönümünde üyelerle sohbet eden Mustafa Cengiz'in sözlerinin kulaktan kulağa yayılmasıyla birlikte büyük kriz patlak verdi.

Başkan Cengiz'in üyelerle yaptığı sohbette kullandığı "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler." sözleriyle birlikte teknik direktör Fatih Terim hakkındaki "Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum'a" çıkışı Galatasaray'da büyük bir krize daha yol açtı.

GÖZLER FATİH TERİM'İN CEVABINDA



Son haftalarda ligde düşüş yaşayan Galatasaray'da futbolcu ve teknik heyetin dikkatinin sahada olmadığına vurgular yapan Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası gözler Fatih Terim'in vereceği tepkiye çevrildi.

Futbolcularının Göztepe karşılaşmasında konsantrasyon kaybı yaşamasını istemeyen Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz'e tepkisini İzmir'deki maçın ardından yayıncı kuruluş röportajında ve basın toplantısında dile getirebileceği öğrenildi.





"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREK"



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı "Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum." şeklindeki açıklamalar gündem yaratmıştı.

FUTBOLCULAR RAHATSIZLIKLARINI DİLE GETİRDİLER

Bu açıklamaların ardından futbolcular, teknik direktör Fatih Terim'e rahatsızlıklarını dile getirmişti. Hattta futbolcuların idmanı boykot etmeyi düşüncesi olduğu iddia edilmişti.



KALPLİ PAYLAŞIM YAPTI AMA...

Abdurrahim Albayrak da sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kalpli bir paylaşımda bulunmuş, sular biraz olsun durulmuştu. Fakat Mustafa Cengiz'in Donk ve Fatih Terim özelindeki sert ifadeleri sonrası Galatasaray'da yeni bir kriz patlak vermiş oldu.

KRİZE İZİN VERMEMİŞTİ



Galatasaray’da geçtiğimiz ay resmi sosyal medya hesaplarında tecrübeli hocanın fotoğrafı yer almamıştı. Bu durum kafaları karıştırırken Belhanda’nın paylaştığı Florya’ya veda fotoğrafında Terim’in moralsiz görüntüsü dikkat çekmişti. Arından Terim, "Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem. Aslolan Galatasaray’dır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.



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