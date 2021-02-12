Son dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz'den sert açıklamalar! Ali Koç, Emre Belözoğlu, MHK, PFDK, TFF...

İlk olarak Mustafa Cengiz, Help Steps uygulamasıyla ilgili konuştu, ardından Yusuf Günay sözü aldı ve Oğulcan Çağlayan, Arda Turan ve derbi sonrası Fenerbahçe'ye verilen cezalar hakkında konuştu.

Mustafa Cengiz: Bu zor dönemlerde sponsorların değeri çok yüksek. Ne olursa olsun. Burada bulunmamın ana nedenlerinden birisi bu zor dönemde sponsorluk yapanlara, Batı dünyasına, Silikon Vadisine karşı direniş gösteren bu gençlere destek olmak. Bu coğrafyada gençlerimizin bu işleri yapması çok önemli. Ülkemiz ciddi atılımlar içerisinde. Onlara teşekkür ediyorum.

"OĞULCAN'A TFF'NİN HATASI SEBEBİYLE CEZA VERİLDİ"

Yusuf Günay: Oğulcan Çağlayan kararını incelediğimizde ibretlik olduğunu herkes anlayacak. Oğulcan'ın Rizespor ile olan sözleşmesi geçen sezon sonunda bitiyor. Rizespor, sözleşmeyi tek taraflı, oyuncunun onayını almadan bir sezon daha uzatıyor ve bunu federasyona bildiriyor. Oğulcan bir gün bakıyor ki sözleşmesi bir yıl daha uzamış. 24 Haziran'da TFF'ye başvuruyor ve sözleşmeyi iptal ediyorum, bu uzatmada onayım yok' diyor. Maalesef federasyon opsiyondaki sözleşmesi değil bütün sözleşmeyi iptal ediyor. Bu nedenle oyuncunun lisansı da feshediliyor. Bürokratik bir hata sebebiyle Oğulcan'a ceza geliyor. Feshedilmesi gereken sözleşme uzatılan sözleşmeydi ama bütün sözleşme feshediliyor. Biz ve oyuncu kanadı bunu UÇK'ya anlatmaya çalıştık ama görüş değişmedi. Rizespor da Oğulcan'a verilen para cezasını oyuncuya ve Galatasaray'a yüklemeye çalışıyor. Ne hikmettir ki Rizespor'un Oğulcan'ın bonservisi için Kayserispor'a olan borcu kadar rakam, ceza olarak veriliyor. Bunun yanı sıra UÇK, oyuncuya men cezası veremez. Tahkim'de 3'e inen bu cezanın doğruluğu yoktur. Böyle bir kararla ilk defa karşılaşıyoruz. Benzer nitelikteki bütün kararlar UEFA'dan geri dönmüştür. UEFA, futbolcu kulübün kölesi değil. Kendiniz rakam belirleyerek sözleşme uzatamazsınız. Bu uygulama UEFA'ya terstir. Evraklarımızı tamamlıyoruz, pazartesi günü bölge mahkemesine, oradan da UEFA'ya taşıyacağız. Bu karar ceza ve disiplin hukukuna uygun değildir.





DERBİ SONRASI VERİLEN CEZALAR

İkinci konu da derbi sonrası gelen PFDK kararları. Talimatlara aykırılık, pandemi ve saha olayları. Talimatlara aykırılıktan ceza verilmemiş. Saha olaylarından ötürü Abdurrahim Başkanımıza yapılan saldırıdan bir ceza verilmiş. Pandemi sebebiyle de maske kullanımıyla ilgili ceza verilmiş. O maçta tribünde 3 bin taraftar usulsüz şekilde sokulmuştur. Bunun gireceği madde, 6222 sayılı sporda şiddetin önlenmesi kanunudur. Bunun nasıl olduğu açıklanmalıdır. Stadyuma kimse usulsüz giremez. Bir tek kişi yasalara aykırı şekilde stada girip maç seyredemez. Verilen cezalara bakıldığında hakkaniyete uygun olmayan kararlar. Biz kulüp olarak başarının peşindeyiz ama bu başarı legal olmalı. Herkesin gözü önünde bu olayları yaşadık. Stada sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirilip rakip takıma baskı kurup olumlu sonuç elde etmek. Çok şükür ki takımımız galip geldi.

"ARDA TURAN'A VERİLEN CEZANIN ÖRNEĞİ YOKTUR"

Arda Turan'a verilen ceza da Türkiye'de ilktir. Galatasaray soyunma odasına kimse giremez. Kimlerin gireceği bellidir. Kendi aralarında yaptıkları sevinçten kaynağı belirsiz bir şekilde alınan o görüntüden ceza verilemez. Gözlemci raporunda yoktur. Tedbirli olarak sevk edip oyuncunun maçta oynamasının önüne geçilmiştir. Biz hukukun yanındayız ama buna itiraz edeceğiz. Galatasaray Spor Kulübü'nün düşmanı çok çünkü başarının düşmanı çok. Biz de hukuk içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

"BİZ DOĞRU YOLDAN AYRILMAYACAĞIZ"

Mustafa Cengiz: Hukuk içinde kalmak istediğinizde sizi beceriksiz görüyorlar. Hırsızlık yapmazsanız size küçük gözle bakarlar. Ama doğru yoldan ayrılmamak lazım. Bütün camialara sesleniyorum; Doğru yoldan ayrılmayın. Siz ne kadar yasalar içinde kalırsanız toplum gelişir. Aksi takdirde anarşi gelişir. Biz bu yoldan ayrılmayacağız. Efendilikle devam edeceğiz. Kasımpaşa maçı için TFF'yi aradık, yayıncı kuruluşu aradık, gelir kaybına rağmen maçın saatinin değişmesi için yardımcı oldular. Biz kendimiz için değil herkes için mücadele ediyoruz. Maçlar eşit şartlarda, mertçe oynansın. Hakem etkisi sıfır olsun. Biz bıktık ya. Fenerbahçe ile bir maç yapmıştık kaç kaç bitti? Taraftarlarımıza bakıyorum yıkılmışlar. Pusuda bize çakmaya çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Hepsini, açıklayacağım. Fenerbahçe'yi yendik, Alanya'yı yenemedik. 5 dakika daha olsa ne olurdu? Aleyhimize verilen penaltıyı gördük, lehimize verilmeyen penaltıyı da gördük. Biz bunlara takılmaya çalışmıyoruz ama rakibimiz maçın sonundan beri golümüz verilmedi diyor. Verilseydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilseydi, ne olacaktı sonuç? Kulüpler Birliği'nde 17 kulübün birlik olup bildiri yayınladığı takım kimdi? İlk defa birlik oldular. 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' Evet. Bu bildiriyi sen yazdırdın ey Ali Koç. Bu hakemler kendini biliyor. Ne Ulusoy'lar gördük biz. İş bitirmeye çalışan hakemler gördük...

Türk futbolu ya birlikte kalkınır ya da birlikte batar. Fenerbahçe maç sonunda taraftarıma ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Benim duymadığım ve görmediğim şeyler olmuş. Yenilgiyi sindirebilmek asalet gerektirir. Alanyaspor'a yenildik ama başkanlarını uğurladık. Direkten döndü, adamdan döndü. Her şerde hayır vardır. Biz böyle bakıyoruz ve mücadelemizi sahada sürdürüyoruz.

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"RAKİP TAKIM TARAFTARININ AÇTIĞI TROLL HESAPLAR OYUNCULARIMIZ VE AİLELERİNE HAKARET EDİYOR"

Bir de Marcao'ya ve eşine yapılan hakaretler. Bazı troll hesaplar, rakip hesaplar oyuncularımıza ve ailelerine hakaret ediyorlar. Bizim taraftarımız olmayan, satın alınmış hesaplar var. Biz bunları biliyoruz. Dün de tesadüfen kendileri açıkladı. 'Yönetim İstifa' diyorlar. Ben istifa ederim de yasalar izin vermiyor. Serum diyorlar benim ölümü görüp gelen yöneticilerim var. Ben ve arkadaşlarım onlar için varız. Yapmayın, tuzağa düşmeyin. Rakip takımın sahasında galip gelen takımımızı alkışladık diye kızmışlar. Sen gelip benim salonumda kazanan takımını alkışladın. Sonra da beraber alkışladık. Sen bu kafayla hiçbir yere uylaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Benim kimseden korkum çekingem yok Allah'tan başka.

"BEN EMRE BELÖZOĞLU İLE MUHATAP OLMAM"

İrfan Can konusunu sizlere anlattım ben. Kimseyi suçlamadım. Transfer ettiler evet. Sadece sorular sordum. Bana böyle denildi tekliflerle ilgili. Kimseyi suçlamadım. Sadece sorular sordum. Bana 10 dedin 7 diyorlar. Ben 5,5 verdim. Gerçekten 7 ise neden benimle pazarlık yapmadın? Sportif direktöre cevap vermem zaten. Muhatabım olmaz. O da Galatasaray'a hizmetler etmiş, kupalar kazandırmış. Ama ben Galatasaray Başkanı olarak ona cevap veremem. Abdurrahim kendi içinden gelenler söylemiş. Demek ki onun da bildikleri var.

"BİZE ÇOCUK GİBİ SAVUNMALAR YAPMASINLAR"

Maça girdik, kapıda adam bize 'Durun' diyor. Sol taraftar bir grup çoluk çocuk, genç, kadın bekliyor. Daha önce bunun istihbaratını aldık biz. Burada konuştuğum şeyler,, bildiklerimizin %3'ü 5'i. 'Bunlar kim de sen bizi durdurdun?' dedik. Açık söyleyeyim, benim kanaatim TFF'den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak 150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz dedi. Duydum mu bunu? Hayır. Benim çıkardığım sonuç bu. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 2500 kişi. Sadece 1907 tribünü değil yan ve alt localarda da insanlar vardı. Bize çocukça savunmalar yapmasınlar, çıksın 'Biz taraftar aldık. Şifre de 1907 idi' desinler. Biz aptal değiliz. Federasyon da sevki seyirciden yapmadı. Seyirciden yapsaydı hapis cezası ve yöneticiliğin bitmesi olurdu. 2500 kişinin bedeli 72 bin lira çıktı. Ben bunu cebimden öderim.

"ELİNDE BIÇAK OLSA NE OLACAKTI?"

Abdurrahim Albayrak'a saldıranın elinde bıçak olsaydı ne olacaktı? Bunun cezasını, bedelini kim ödeyecekti? Sadece biz ve ailesi. O anda sokağa çıkma yasağı var. Neden bununla ilgili bir yaptırım olmadı? Hukuka uygun davranılmalı, bizim isteğimiz bu. PFDK önüne geleni yargılıyor. Tahkim de PFDK'nın kararı hukuk ve kurallara uygun mu ona bakıyor. Bunun önüne geçemiyoruz.

"AYIPTIR KARDEŞİM! BÖYLE TFF OLMAZ. VERİN BANA CEZA"

Gözlemci yok, temsilci yok. Arda da yayınlamamış bunu. Daha önce bir Beşiktaş olayı var buna benzer. Ceza veremediler. Bunun sevk edilmesi çok acı. Ben burada Galatasaray Başkanı olarak konuşmuyorum, hukuktan anlayan bir insan olarak konuşuyorum. Unutmayın arkadaşlar, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Arda haklı haksız demiyorum ama bunları kendisi paylaşmamış. Küfür etmeyen var mı aranızda? Özel bir şeyi neden genele teşvik ediyorsunuz? Ayıptır kardeşim yapmayın. Böyle TFF yönetilmez. Verin bana cezayı. 72 bin TL ceza verildi. Biz bir açıklama yaptık diye 150 bin TL bana ceza verdiniz 100 bin TL kulübüme. Ayıptır böyle yapmayın.

"MHK'YE GÜVENİM KALMADI"

Serdar Tatlı'nın MHK başkanlığını ben de destekledim ama artık benim güvenim kalmadı. Hakem ismi vermiyorum ama o hakemler kendilerini çok iyi biliyor. Hele birini bekliyorum. Kalecimiz topu eline aldığında saniye sayan hakem... Aynı hakem bize yine geldiğinde bekliyorum. 6'dan sonra 7 var mı göreceğiz.

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