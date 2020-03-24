Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ve Kaan Kançal corona virüsü testine giriyor

Ali Naci Küçük / Spor Arena



Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetici Kaan Kançal, gün içerisinde koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpte Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından bir diğer Başkan Yardımcısı Kaan Kançal da tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Kançal hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

Üç isim bu hastanede teste tabii tutulacak ve sonuçları bekleyecek. Sarı kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak ile birlikte Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.

Gelişmeleri buradan anbean aktarmaya devam edeceğiz...

Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu;





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