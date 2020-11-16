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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı
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DHA - Spor Arena
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı

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Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı
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Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 09.30'da başlayan duruşmada, yönetim kurulunun ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü.

Bu durumda başkan ve yöneticiler bir dönem daha seçilme hakkı elde etti. Başkan Cengiz ve listesinde olan idareciler aday olma, görev alma hakkına sahipler.

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