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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 18:40 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeni teknik direktörle anlaşacak mı? Başkan adayı Burak Elmas'tan açıklama...

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Son Dakika: Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeni teknik direktörle anlaşacak mı? Başkan adayı Burak Elmas'tan açıklama...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından teknik direktör koltuğu konusunda kafalar karıştı. Cengiz, Terim ile yola devam etmeyeceğini açıkladı. Başkan adaylarından Burak Elmas ise sosyal medya hesabından konu hakkında paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından teknik direktör konusunda belirsizlik ortaya çıktı. Taraftarlar Cengiz'in yeni bir teknik adamla anlaşıp anlaşmayacağını merak ediyor.

CENGİZ, TERİM İLE YOLA DEVAM ETMEYECEK

Mustafa Cengiz, Terim ile yola devam etmeyeceğini "Benim görev sürem doluyor yasal olarak. Medeni Kanunun Derneklere ilişkin hükümde, böyle zorunlu durumlarda 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben ayın 1'i itibarıyla Fatih Hoca'yla devam etmeyi düşünmüyorum" ifadeleriyle açıkladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLE ANLIŞILIRSA NE OLACAK?

Galatasaray'da seçim tarihinin 12-19 Haziran şeklinde olacağı daha önce açıklanmıştı. Şu an başkanlı koltuğunda oturan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim dışında bir teknik direktörle sözleşme imzalamasına engel bir durum bulunmuyor.

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BURAK ELMAS: İPTAL EDERİZ

Başkan adaylarından Burak Elmas ise böyle bir durumun yaşanması halinde yeni teknik direktörün mukavelesinin iptal edileceğini açıkladı.

Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni yönetim seçilene kadar geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, seçildiğimiz taktirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim" ifadelerini kullandı.

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