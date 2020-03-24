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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2020 - 13:30,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor

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Son Dakika | Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay corona virüsü testine giriyor
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14:00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.

Ali Naci Küçük / Spor Arena

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, saat 14:00'te koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'taki özel hastaneye gidecek.

İkili burada teste tabii tutulacak ve sonuçları bekleyecek. Sarı kırmızılılarda Abdurrahim Albayrak ile birlikte Fatih Terim'in testleri pozitif çıkmıştı.

Gelişmeleri buradan anbean aktarmaya devam edeceğiz...

Corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'in bu sözleri gündem olmuştu;

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