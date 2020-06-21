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Haber Giriş: 21.06.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Son Dakika! Galatasaray'da Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmıyor

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Son Dakika! Galatasaray'da Mustafa Cengiz takımını yalnız bırakmıyor
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Geçirdiği rahatsızlık sonrasında tedavi gören Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçı tribünden takip edecek.

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz açıklamasıGalatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi.
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Geçirdiği rahatsızlık sonrasında yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı takımın ligdeki kritik Gaziantep FK maçında yalnız bırakmayacak.

Başkan Cengiz, Galatasaray'ın bu akşam Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmayı Türk Telekom Stadyumu'nda locada izleyecek.

'SENİN İÇİN ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Galatasaray'da yöneticiler, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçı öncesi Mustafa Cengiz'i ziyaret etmiş ve şampiyonluk sözü vermişti. Yöneticiler, ''Başkanım senin için şampiyon olacağız'' sözlerini kullanmıştı.

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