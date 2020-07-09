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Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:34,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Muslera'nın yerine Volkan Babacan!

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Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlanması ve 6-8 ay arasında takımdan uzak kalacak olması üzerine sarı kırmızılılar, kaleci transferi için harekete geçti. Teknik direktör Fatih Terim'in Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'ı istediği öğrenildi.

Yeni sezonda Muslera’nın yokluğu nedeniyle yerli bir kaleci transferi yapmayı hedefleyen Galatasaray’da, Fatih Terim’in listesinin başında Volkan Babacan var.

Tecrübeli hocanın kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki kalecinin, kiralık da olsa alınması talebinde bulunduğu ve kendisine Muslera dönene kadar formayı teslim edeceği öğrenildi.

Yönetim, 1 yıl daha mukavelesi bulunan Babacan için Başakşehir Kulübü’yle masaya oturacak. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda Musleranın yerine Volkan Babacan

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