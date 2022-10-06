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Son Dakika: Galatasaray'da Muslera'nın yerine Pena derken büyük sürpriz!

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#Galatasaray#Transfer#Muslera
Son Dakika: Galatasarayda Musleranın yerine Pena derken büyük sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 08:59

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını memnun etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımın efsanesi haline gelen ve artık yaşı oldukça ilerleyen Fernando Muslera için alternatif arayışları başladı. Geçtiğimiz günlerde Inaki Pena, Muslera'nın alternatifi için gündeme gelirken bu kez sürpriz bir isim ortaya çıktı.

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Süper Lig'de yeni sezona Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde başlayan Galatasaray, üst üste iyi sonuçlar almayı başardı. Son olarak Adana Demirspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ligin ilk 8 haftasında 17 puan toplamayı başardı.

Devre arasında da transferde hareketli günler geçirmesi beklenen Galatasaray'da sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı. Süper Lig'de bu sezon gözünü şampiyonluğa diken ve yaptığı flaş transferlerle Avrupa'da ses getiren Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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PENA İDDİASI

Sarı-kırmızılı yönetim, 36 yaşına basan kaleci Fernando Muslera'nın veliahtını aramaya başlarken, İtalyan basını Galatasaray için flaş bir ismi gündeme getirdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a devre arasında katılan İspanyol kaleci Inaki Pena, yarım sezon sarı-kırmızılı formayı giymişti.

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İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Pena'nın Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını yazdı. Pena için Galatasaray'ın devrede olduğunu ve sarı-kırmızılıların Muslera'nın yerine Pena'yı kaleye geçireceğini duyurdu.

LİSTEDE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA VAR

Calciostyle'da yer alan habere göre; Galatasaray, Serie A ekibi Verona'nın İtalyan kalecisi Lorenzo Montipo'yu gündemine aldı. 'Montipo Boğaz'a mı?' başlıklı haberde, Galatasaraylı yöneticilerin Muslera sonrası kaleyi 26 yaşındaki file bekçisine teslim etmeyi düşündüklerine yer verildi.

MLS'TEN DE TALİP VAR

Sarı-kırmızılıların ocak ayı transfer döneminde Verona'nın kapısını çalabileceği ifade edilirken, Montipo'ya ayrıca ABD Ligi MLS'ten de talipler olduğu belirtildi. Kariyerine Novara'da başlayan Montipo, Siena, Carpi ve Benevento gibi takımlarda da görev yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olarak gösterilen ve kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Montipo bu sezon 8 maçta Verona kalesini korurken, 15 gol yedi.

 

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#Galatasaray#Transfer#Muslera

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