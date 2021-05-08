Son dakika: Galatasaray'da Muslera ve Gedson Fernandes'ten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalar

Fernando Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:

Bizim için çok önemli bir maçtı. Bir mesaj verme adına da çok önemliydi. Galatasaray, hala bu yarışın içindedir. Bu mesajı da en iyi şekilde verdik. Çok iyi oynadık, oyunu domine ettik. Çok önemli bir 3 puan kazandık.

"Daha önce de olmaz denilen şeyler oldu"

Futbol sürprizlerle dolu bir oyun, her şey olabilir. Bundan önceki tecrübelerimizi biliyorsunuz. Daha önce de olmaz denilen şeyler oldu. 2 maçta 6 puana odaklanmamız gerekiyor. Ondan sonra ne yazık ki rakiplerimizin de puan kaybetmesi gerekiyor.

Gedson Fernandes: Kazanmamız gerektiğini biliyorduk

Maça çok iyi konsantre olmuştuk. Sadece bu maç değil hocamız bizi her maça en iyi şekilde hazırlıyor. Her maça hazırlandığımız gibi hazırlandık, kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Rakiplere bakmadan son iki maçta 6 puan almaya çalışacağız. Odak noktamız bu.

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