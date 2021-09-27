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Son dakika: Galatasaray'da Muslera şoku! Ligin en kötüsü...

#Galatasaray#Muslera#Süper Lig
Son dakika: Galatasarayda Muslera şoku Ligin en kötüsü...

Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın performansı endişe verici. Sezon başından beri yaptığı hatalarla alıştırdığı formundan uzak olduğunu gösteren Uruguaylı kaleci, pozisyon başına yediği gol oranında ligin en kötüsü konumunda.

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Galatasaray'da 10 yılı aşkın süredir forma giyen Fernando Muslera, bu sezonki performansıyla ve hatalarıyla şaşırtıyor.

2-1 kazanılan Göztepe maçında yediği golde kalesini erken boşaltması nedeniyle eleştirilen deneyimli file bekçisi, bu sezonki kötü performansıyla SArı-kırmızılı camiada endişeye sebep oldu.

35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yedi. Kurtarış yüzdesi %58 olan Muslera, bu alanda ligin en kötü kalecisi konumuna geriledi.

Muslera geçen sezonlarda kurtarış yüzdesini %80'lere çıkarmış ve ligin en iyisi olmuştu.

Fernando Musleradan taraftara teşekkür

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- Galatasaray, ligde 4 maç sonra kazandı

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, İzmirli renktaşını yenerek Süper Lig'deki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.
Sezona GZT Giresunspor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 ve Yukatel Kayserispor'a ise 3-0 mağlup oldu.
Ligin 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Galatasaray, ligde 2 müsabaka sonra da gol sevinci yaşadı.

- Göztepe, son 3 maçını kaybetti

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de son 3 maçında mağlup oldu.
Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçında 4. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşılaşmalarından puan çıkaramadı.

- Luyindama'nın hatası gole neden oldu

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama'nın kaptırdığı top golle sonuçlandı.
Müsabakanın 43. dakikasında rakip yarı alanın ilk metrelerinde sağ kanatta Luyindama topu Halil Akbunar'a kaptırdı. Göztepe'nin kaptanı, bekletmeden pasını savunma arkasına sarkan Cherif Ndiaye'ye gönderdi. Kaleci Fernando Muslera'yı önde yakalayan Senegalli santrfor, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Bu hatasının ardından Luyindama, top ayağına her geldiğinde sarı-kırmızılı taraftarın ıslıklı tepkisiyle karşılaştı. Bir süre sonra lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Luyindama'ya moral vermeye çalıştı. Bazı taraftarlarda da tezahüratla ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. Teknik direktör Fatih Terim de taraftarların bu tavrına alkışla karşılık verdi.
Fatih Terim, devre arasında Luyindama'yı oyundan alarak Alpaslan Öztürk'ü sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ikinci yarının başında takımı tribüne çağırarak tezahürat yaptı.

- Bir hata da İrfan Can Eğribayat'tan

Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat, yaptığı büyük hatayla Galatasaray'ın beraberliği bulmasına neden oldu.
Mücadelenin 49. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun uzaktan şutu yerden ve etkisiz geldi. 23 yaşındaki file bekçisi, üzerine gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırınca top çizgiyi geçti.
Karşılaşmanın 37. dakikasında da ciddi bir hata yapan İrfan Can'ın ikinci hatası takımının skor üstünlüğünü kaybetmesine yol açtı.

- Halil ve Morutan ilk golünü attı

Galatasaraylı futbolcular Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı ekiple bu sezonki 4. resmi maçına çıkan Halil, 49. dakikada İrfan Can Eğribayat'ın hatasında fileleri havalandırarak ilk kez gol sevinci yaşadı.
Yeni transferlerden Olimpiu Morutan ise 6. resmi maçında sarı-kırmızılı formayla ilk kez skoru değiştirdi.

- Alpaslan Öztürk eski takımına karşı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alpaslan Öztürk, eski takımı Göztepe'ye karşı ilk kez forma giydi.
İzmir temsilcisinin formasını 2018-2021 yılları arasında terleten milli futbolcu, devre arasında Luyindama'nın yerine sahaya çıktı.

- Halil Akbunar'dan centilmenlik örneği

Göztepe kaptanı Halil Akbunar, hakem Ali Şansalan'ın korner kararı verdiği pozisyonda topun kendisinden çıktığını belirterek kararın değişmesini sağladı.
Müsabakanın 12. dakikasında gelişen konuk takım atağında savunmadaki Victor Nelsson'un uzaklaştırmak istediği top oyun alanını terk etti. Pozisyonda hakem Ali Şansalan köşe vuruşu kararı verdi. Milli futbolcunun meşin yuvarlağa son olarak kendisinin temas ettiğini söylemesiyle Şansalan da kararını değiştirerek topu Galatasaray'a verdi.

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#Galatasaray#Muslera#Süper Lig