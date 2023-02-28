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Son Dakika: Galatasaray'da Muslera sevinci

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#Muslera#Galatasaray#Süper Lig
Son Dakika: Galatasarayda Muslera sevinci
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 08:22

Süper Lig deki ilk iki maçı kaçırmasından endişe edilen Fernando Muslera'da flaş gelişme.36 yaşındaki eldivenin 11 Mart'taki Kasımpaşa sınavını kaçırsa bile, bir sonraki Konyaspor deplasmanında sahada olma ihtimalinin yükseldiği öğrenildi.

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Galatasaray'ın, Süper Lig'de 5 Şubat'ta oynadığı Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmişti.

Beklenenden çok daha çabuk bir şekilde çalışmalara başlayan Muslera için artık geri sayıma geçildi. Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanı, bir an önce eldivenlerini yeniden giymek istiyor.

Fanatik'in haberine göre; sağlık ekibinin de durumunu yakından takip ettiği Uruguaylı file bekçisi için pozitif bir ihtimal ortaya çıkmış durumda.

ÖNCE OKAN OYNAYACAK

Cim Bom'da Muslera'nın, 11 Mart'ta Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadelede riske edilmeyeceği ve Okan Kocuk'un kaleye geçeceği konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun, her anlamda daha da hazır hale gelmesi adına, 17 Mart'taki Konyaspor deplasmanında sahadaki yerini alma ihtimalinin daha yüksek olduğu bilgisine ulaşıldı.

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#Muslera#Galatasaray#Süper Lig

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