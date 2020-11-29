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Futbol
Haber Giriş: 29.11.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Muslera İstanbul'a döndü ve çalışmalara başladı

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Son Dakika | Galatasaray'da Muslera İstanbul'a döndü ve çalışmalara başladı
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Sakatlığı ve annesinin vefatı nedeniyle ülkesinde olan Uruguay'da olan Fernando Muslera, İstanbul’a döndü ve Florya’da çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın yaptığı Muslera paylaşımında; "Fernando Muslera, kaleci antrenörümüz eşliğinde kendisi için hazırlanan program dâhilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Muslera ise yaptığı paylaşımda; "Geri dönmek ve çalışmalara başlamak çok güzel, çok mutluyum, tüm enerjimle en kısa sürede sahalara döneceğim" sözlerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1 Aralık Salı günü devam edecek.

 

Son Dakika | Galatasarayda Muslera İstanbula döndü ve çalışmalara başladı

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