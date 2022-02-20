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Son dakika: Galatasaray'da Muslera Göztepe maçı kadrosuna alındı

#Galatasaray#Muslera#Göztepe
Son dakika: Galatasarayda Muslera Göztepe maçı kadrosuna alındı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera maç kadrosuna alındı.

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kadrosu açıklandı.

13 Aralık 2021'de oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve tedavisinin ardından bu hafta takımla çalışmalara başlayan Fernando Muslera, ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk, Morutan, Bartuğ Elmaz ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın İzmir kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış 

Son dakika: Galatasarayda Muslera Göztepe maçı kadrosuna alındı

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#Galatasaray#Muslera#Göztepe

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