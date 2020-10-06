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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Kimin lisansı askıya alınacak?
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Futbol
Haber Giriş: 06.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Kimin lisansı askıya alınacak?

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Transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunduran Galatasaray'ın hangi oyuncusunu liste dışında bırakacağı bugün belli olacak.

Spor Arena Özel | Süper Lig kulüpleri, son listelerini bugün TFF'ye bildirecek. Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 15 futbolcu şu anda TFF'deki takım listesinde yer alıyor. Son olarak uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera bu listeye dahil edilmişti.

Son listeyi bugün verecek olan Galatasaray'da Muslera ya da bir başka yabancı oyuncunun lisansı devre arasına kadar askıya alınacak.

Galatasaray'ın 15 yabancısı şu şekilde:

Fernando Muslera
Marcao
Luyindama
Ryan Donk
Valentine Ozornwafor
Marcelo Saracchi
Omar Elabdellaoui
Martin Linnes
Etebo
Belhanda
Ryan Babel
Feghouli
Jesse Sekidika
Falcao
Mbaye Diagne

Son Dakika | Galatasarayda Muslera bilmecesi Kimin lisansı askıya alınacak

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