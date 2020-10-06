Son Dakika | Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Kimin lisansı askıya alınacak?

Spor Arena Özel | Süper Lig kulüpleri, son listelerini bugün TFF'ye bildirecek. Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 15 futbolcu şu anda TFF'deki takım listesinde yer alıyor. Son olarak uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera bu listeye dahil edilmişti.

Son listeyi bugün verecek olan Galatasaray'da Muslera ya da bir başka yabancı oyuncunun lisansı devre arasına kadar askıya alınacak.

Galatasaray'ın 15 yabancısı şu şekilde:

Fernando Muslera

Marcao

Luyindama

Ryan Donk

Valentine Ozornwafor

Marcelo Saracchi

Omar Elabdellaoui

Martin Linnes

Etebo

Belhanda

Ryan Babel

Feghouli

Jesse Sekidika

Falcao

Mbaye Diagne

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