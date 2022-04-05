Son Dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed'e yeni talip! Burak Yılmaz detayı...

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Galatasaray 'ın geçen sezon devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed transferin gözdesi oldu.

Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen golcü oyuncuya Fransa'dan bir talip daha çıktığı belirtildi.

Fanatik'in habeirne göre; daha önce Bordeaux ile ismi anılan ve transferi son anda yatan Mohamed için şimdi de Milli oyuncular Zeki Çelik ile Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Lille'in devrede olduğu öğrenildi.

Bordeaux'nun kapısından döndü

Lille Kulübü'nün Mohemed'i sezon sonunda Fransız ekibiyle yollarını ayıracak olan Burak Yılmaz'ın yerine düşündüğü bildirildi.

Zamalek'ten 4 yüksek bir bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor. Mısırlı oyuncu sezon başında Bordeaux ile anlaşmış, ancak Zamalek ile Galatasaray arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

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